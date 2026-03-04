14.4 C
Milano
mercoledì, Marzo 4, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

Teatro Arcimboldi: Pablo Trincia, il 9 e 30 marzo, 25 maggio 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
27
pablo trincia
pablo trincia

L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale, arriva anche al TAM Teatro Arcimboldi Milano con quattro appuntamenti speciali, confermandosi come uno degli eventi più attesi della stagione teatrale. 

Dopo il debutto milanese del 2 febbraio, appuntamento  9 e 30 marzo, 25 maggio 2026. Aggiunte, a grande richiesta, le repliche del 23 e 24 settembre 2026.

pablo trincia
pablo trincia

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo a questo esperimento narrativo che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale.

Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo con “L’Uomo Sbagliato” ricostruisce sul palco la drammatica vicenda di Ezzeddine Sebai, serial killer che nel 2006 ha confessato 14 omicidi, molti dei quali già attribuiti – ingiustamente – ad altri imputati.

Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate. Bonifica ex distributore via Leonardo Da Vinci/IV Novembre
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy