“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale, arriva anche al TAM Teatro Arcimboldi Milano con quattro appuntamenti speciali, confermandosi come uno degli eventi più attesi della stagione teatrale.
Dopo il debutto milanese del 2 febbraio, appuntamento 9 e 30 marzo, 25 maggio 2026. Aggiunte, a grande richiesta, le repliche del 23 e 24 settembre 2026.
Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo a questo esperimento narrativo che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale.
Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo con “L’Uomo Sbagliato” ricostruisce sul palco la drammatica vicenda di Ezzeddine Sebai, serial killer che nel 2006 ha confessato 14 omicidi, molti dei quali già attribuiti – ingiustamente – ad altri imputati.
Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone.
