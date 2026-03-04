Il Comune di Bollate informa i cittadini in merito alla situazione dell’area dell’ex distributore di carburante di proprietà di ENI, situata di fronte all’Ufficio postale tra via Leonardo Da Vinci e via IV Novembre, attualmente ancora chiusa al pubblico.

Dopo la chiusura del punto vendita carburante e la rimozione di alcuni serbatoi interrati, è stato avviato un intervento di bonifica che ha previsto l’asportazione dei terreni risultati contaminati. Una parte dei serbatoi, tuttavia, non ha potuto essere rimossa a causa della vicinanza con l’edificio postale e rimane ancora nell’area.

Nel corso dell’iter, ARPA ha prescritto anche la prosecuzione dei monitoraggi sulle acque sotterranee, che ad oggi evidenziano ancora la presenza di alcuni contaminanti.

Per questa ragione è necessario proseguire per almeno un anno con controlli periodici sulla falda e sui gas/vapori presenti nel sottosuolo, così da verificare l’evoluzione del quadro ambientale e accertare il venir meno di ogni possibile rischio per la salute.

Solo quando gli esiti dei monitoraggi certificheranno l’assenza di rischio sanitario sarà possibile rimuovere le attuali limitazioni e restituire l’area alla piena fruizione della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi del procedimento e a garantire un’informazione chiara e trasparente ai cittadini sugli sviluppi futuri.

