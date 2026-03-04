Oggi mercoledì 4 marzo, ANGELA BARALDI sarà in concerto al Biko di MILANO nell’ambito di “3021 LIVE 2026”, il suo nuovo tour nei club italiani.
Accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Bruciati (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth), Angela Baraldi presenterà al pubblico i brani contenuti nell’ultimo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi).
Per info: www.friendsandpartners.it.
www.instagram.com/angelabaraldi_ –
www.facebook.com/angelabaraldiofficial –
www.x.com/angelabaraldi
www.youtube.com/channel/UCYSB6-rcmVGEo1UiRQHKB0g?si=8fh9IE7rGwVuxmpn
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia