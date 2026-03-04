10.3 C
MUSICA

Angela Baraldi in concerto al Biko di Milano nell’ambito di “3021 Live 2026”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Oggi mercoledì 4 marzo, ANGELA BARALDI sarà in concerto al Biko di MILANO nell’ambito di “3021 LIVE 2026”, il suo nuovo tour nei club italiani.

Accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Bruciati (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth), Angela Baraldi presenterà al pubblico i brani contenuti nell’ultimo album “3021 (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi).

Per info: www.friendsandpartners.it.

