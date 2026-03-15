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Stasera a “Fuori dal coro”, inchiesta sulle case fantasma

Davide Falco
By Davide Falco
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Nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio al tema della giustizia, con i casi di chi, da Nord a Sud, aspetta provvedimenti e sentenze.

A seguire, un reportage da Trieste, dove i flussi della rotta balcanica continuerebbero a portare in Italia immigrati irregolari.

Infine, un’inchiesta sulle case fantasma. Sarebbero in aumento le truffe relative alle vacanze brevi: sempre più persone denunciano di aver sottoscritto contratti poi rivelatisi falsi e aver pagato per alloggi mai consegnati.

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