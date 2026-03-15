Scoperte a Novate due auto rubate identiche, di grossa cilindrata e con le stesse targhe. Non é ancora chiaro a cosa servissero, anche se si potrebbero presumere anche azioni illecite molto gravi.

Settimana scorsa a seguito di una segnalazione di fuga di gas nella zona nord ovest della città, é intervenuta la polizia locale insieme alla azienda Aem. Sul posto erano presenti alcune automobili di residenti spostate immediatamente. E’ però rimasta una Alfa Romeo Stelvio Q4, un’auto da 280 cavalli, con quattro ruote motrici per circa due tonnellate di massa complessiva e molto costosa.

Durante il controllo gli agenti si sono insospettiti da alcuni dettagli sulla prima vettura, e si sono allertati poiché nelle immediate vicinanze era parcheggiata un altro veicolo identico. Risultate aperte entrambe e dopo avere incrociato i dati dei veicoli, oltre a risultare rubate é emersa un’incongruenza tra il telaio e le targhe, risultate clonate.

Inoltre all’interno della vettura erano presenti altre due targhe di autovetture identiche anche di fuori regione. Le due vetture sono poi state restituite ai legittimi proprietari e le tre coppie di targhe false sequestrate.

All’interno dei veicoli non sono stati trovati riferimenti o informazioni sul loro utilizzo, magari a breve o lungo termine. Eventi di cronaca recenti possono fare pensare a rapine o addirittura azioni contro dei portavalori, sfruttando potenza e capacità dei mezzi sequestrati.

In questo caso l’operazione della polizia locale ha rovinato i piani a queste persone.

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