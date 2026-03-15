Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 17 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata nord e Area di Servizio Bettole Est (km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 19 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Tortona (km 63+647) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).
Per lavori di installazione sistemi di rilevamento traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (km 49+980) e Castelnuovo Scrivia (km 54+384), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Dorno Est (km 33+720) in carreggiata nord. Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Castelnuovo Est (km 60+710) presente sulla medesima tratta e direzione.
Per lavori di pavimentazione di competenza ASPI DT1 tronco di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Marzo alle ore 06:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nel tratto compreso tra i caselli di Serravalle Scrivia (km 84+500) e Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000).
RACCORDO AUTOSTRADALE FIERA MILANO
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 16 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 17 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Fiera Milano Est (km 3+000) in competenza SATAP e l’interconnessione con A50 (km 0+500). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
Per lavori di manutenzione di competenza SATAP S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 17 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 19 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Monza-Bollate) con obbligo uscita sulla A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna (km 0+500). Il traffico locale potrà in alternativa proseguire in direzione Rotatoria R1 per il successivo indirizzamento lungo la viabilità ordinaria. Nell’ambito delle suddette lavorazioni verranno altresì interdetti al traffico i rami di svincolo in entrata da Rotatoria R1 e A50 Tangenziale Ovest provenienza A1-Bologna per la medesima carreggiata sud del Raccordo Fiera Milano.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 16 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 17 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro – Oreno (Km 26+623). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata Vimercate Centro – Ospedale Km 26+623).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 17 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro – Ospedale (Km 25+165). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 – Vimercate Sud (Km 24+798) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata Vimercate Centro – Oreno Km 26+623).
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 18 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 19 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Agrate Sud (A4, km 145+900).
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 19 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A51-A4 (km 20+650) in uscita per la direzione Torino da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione Venezia allo svincolo Agrate Nord (A4, km 145+900).
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-V.le Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (km 6+050) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 19 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro – Ospedale (Km 25+165). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 – Vimercate Sud (Km 24+798) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata Vimercate Centro – Oreno Km 26+623).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro – Oreno (Km 26+623). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata Vimercate Centro – Ospedale Km 26+623).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT2 tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 17 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 direzione Venezia (km 3+630) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A4 Venezia al casello di Agrate (A4, km 145+900).
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 20 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 21 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro (Km 5+281).
Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 19 Marzo alle ore 01:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione aree verdi, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Lunedì 16 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Bereguardo (km 0+592) e Carpana (km 2+000) da/per carreggiata sud (direzione Pavia). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 19 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Pavia/Via Riviera (km 8+450) da/per entrambe le carreggiate sud (direzione Pavia) e nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Venerdì 20 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata i rami di svincolo in entrata/uscita di Massaua (km 6+498) e Villaggio dei Pioppi (km 4+819) da/per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico agli svincoli precedenti/successivi.
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 17 e Mercoledì 18 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico in modalità alternata, i rami di svincolo in entrata/uscita da Villaggio dei Pioppi (km 4+820), Torre d’Isola (4+060), Casottole (2+760) e Carpana (2+000) per/da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dallo svincolo 1 Bereguardo per carreggiata sud (direzione Pavia). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico agli svincoli precedenti/successivi.www.serravalle.it
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