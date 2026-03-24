Disponibile sugli scaffali dal 3 aprile, arriva il terzo capitolo di LILITH, la visionaria e distopica saga firmata da Luca Enoch.
In LILITH. IL RE DELLE SCIMMIE la caccia al portatore del Triacanto prosegue nelle lande desolate della Groenlandia, dove alla fine dell’XI secolo Erik il Rosso aveva fondato una colonia islandese.
Tra ghiacci, tempeste e insidie, Lilith affronta un’estenuante ricerca che la condurrà a solcare mari sconosciuti al fianco di Leifr il Fortunato, fino a raggiungere le coste americane, terra abitata dai nativi Skraeling.
Ma il viaggio non è che una tappa di un destino ben più vasto e implacabile. Il suo destino la trascinerà nel bel mezzo della seconda guerra sino-giapponese, durante la drammatica conquista di Nanchino, la capitale cinese, da parte delle truppe nipponiche.
Nei panni di Sun Wukong, il re delle scimmie, Lilith dovrà compiere la propria missione di cronoagente, pena la distruzione dell’umanità intera.
Il volume contiene gli episodi “Il mantello dell’orso” e “Il re delle scimmie”.
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