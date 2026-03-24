La Fiera del Libro e dell’Editoria Amalficoast-Atrani, in programma il 30 e 31 Maggio 2026 presso la splendida Marina di Atrani, organizzata dall’amministrazione comunale del comune costiero retta dal sindaco Michele Siravo, sotto la direzione artistica di Antonio Di Giovanni ha iniziato a svelare i primi nomi, a carattere nazionale ed internazionale, che saranno gli ospiti d’onore nella due giorni in cui saranno presenti case editrici oltre a scrittrici e scrittori da tutta Italia.

I primi ospiti ad essere stati svelati sono stati Gianni Mauro, attore, scrittore, cantante e sceneggiatore ed Anselmo Pagani divulgatore, imprenditore e creatore digitale con una forte passione per la storia e le materie umanistiche.

Gli altri ospiti d’onore che accompagneranno case editrici, scrittrici, scrittori e visitatori durante la due giorni culturale, partecipando attivamente alle presentazioni di libri, sono Elena Tempestini, giornalista, scrittrice e divulgatrice, Elisabetta Failla, giornalista e scrittrice e l’imprenditore Vittorio Perrotta.

Elena Tempestini è una giornalista, storica e autrice italiana con una solida presenza nel settore della comunicazione culturale e radiotelevisiva. Si occupa prevalentemente di storia, arte e cultura, con un’attenzione particolare alla geopolitica.

Collabora con diverse emittenti, dove conduce o partecipa a programmi di approfondimento culturale e interviste. È autrice di testi di ricerca storica e sociale. Tra le sue opere principali figura il volume” Quaranta donne in lotta per la cultura civile “pubblicato dal Consiglio Regionale della Toscana.

Elisabetta Failla è una giornalista e consulente di comunicazione con base a Firenze dove tra l’altro ha completato uno stage presso le istituzioni europee. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, lavora come giornalista freelance.

Collabora con diverse testate, tra cui quotidiani online e magazine internazionali, occupandosi principalmente di enogastronomia. Scrive regolarmente per La Gazzetta di Firenze occupandosi di enogastronomia, arte, moda.

Vittorio Perrotta è un noto imprenditore originario di Atrani, celebrato per il suo spirito visionario e il successo internazionale nel commercio e nel settore immobiliare. All’età di 21 anni lasciò Atrani per Parigi.

Nella capitale francese divenne un pioniere del settore dell’abbigliamento, fondando catene di successo come “La clef des marques”, antesignane dei moderni outlet.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia