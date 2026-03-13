Salvatore Ganacci venerdì 17 aprile ai Magazzini Generali

Magazzini Generali presenta Salvatore Ganacci, il DJ e producer di fama mondiale, venerdì 17 aprile salirà sul palco dello storico locale milanese.

Il DJ e producer Salvatore Ganacci è diventato un fenomeno internazionale grazie al suo stile unico che mescola musica elettronica, ironia e performance teatrale con dj set pieni di energia e divertimento.

Con un sound che spazia dall’EDM alla bass music, Salvatore Ganacci è un artista rivoluzionario che si è distinto nella scena musicale mondiale grazie al suo approccio unico alla musica elettronica, alle sue esibizioni accattivanti e alla sua narrazione visiva innovativa. Noto per il suo stile audace, la sua creatività e i suoi metodi non convenzionali, Ganacci continua a ridefinire il genere e ad affascinare ogni tipo di pubblico.

Conosciuto in tutto il mondo per aver suonato nei più grandi festival internazionali e per brani come “Horse”, “Step-Grandma”, “Jook It” e “Nah Tell Dem”, Ganacci è diventato un’icona della scena grazie anche ad un approccio creativo che rompe le regole della musica dance tradizionale.

Un evento irripetibile e unico, venerdì 17 aprile, con una serata all’insegna della buona musica e divertimento con il DJ set di Salvatore Ganacci.

Le porte si apriranno alle ore 21.00 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Biglietti:

https://www.ticketnation.it/milano/salvatore-ganacci-magazzini-generali.8005

SALVATORE GANACCI

Instagram – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia