La fabbrica di Monsters & Co. al teatro Manzoni il 21 marzo

21 marzo ore 15,00 e 17,30 UN TEATRO DA FAVOLA presenta LA FABBRICA DI MONSTERS & CO.

Regia Pietro Clementi

Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

Chi dice che i mostri sono sempre cattivi? Due mostri buffi e pasticcioni fanno entrare per errore una dolcissima bambina nella loro fabbrica, che li metterà a dura prova.

Una storia amata da adulti e bambini, nella versione ironica, interattiva ed immersiva di Un Teatro da Favola.

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia