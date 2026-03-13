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La fabbrica di Monsters & Co. al teatro Manzoni il 21 marzo

Davide Falco
By Davide Falco
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LA FABBRICA DI MONSTERS
LA FABBRICA DI MONSTERS

21 marzo ore 15,00 e 17,30 UN TEATRO DA FAVOLA presenta LA FABBRICA DI MONSTERS & CO.

Regia Pietro Clementi

Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

Chi dice che i mostri sono sempre cattivi? Due mostri buffi e pasticcioni fanno entrare per errore una dolcissima bambina nella loro fabbrica, che li metterà a dura prova.

Una storia amata da adulti e bambini, nella versione ironica, interattiva ed immersiva di Un Teatro da Favola.

BIGLIETTI
Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00
Per acquisto:
biglietteria del Teatro
online 
telefonicamente 027636901
circuito Ticketone

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