Gli appuntamenti a Pavia per la Giornata nazionale delle Università

Venerdì 20 marzo 2026 la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane promuove con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, “Università svelate 2026”, la terza Giornata Nazionale delle Università.

Gli atenei di tutta Italia accolgono i cittadini in un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica custodisce e produce per la società con la finalità di mostrare il ruolo propulsivo che gli atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Una giornata di incontri simultanei in 85 sedi dislocate da sud a nord su tutto il territorio nazionale.

L’Università di Pavia sarà tra gli atenei italiani protagonisti di questa iniziativa e ha organizzato – in collaborazione con il Comune – un ricco programma di eventi e di visite a spazi e strutture dell’Ateneo con l’obiettivo di mostrare dall’interno la vita che si svolge nelle aule, nei cortili, nelle biblioteche, nei musei e nei laboratori.

Quest’anno verrà dedicato un focus particolare sul rapporto tra Università, sport e territorio con un appuntamento dedicato allo spirito olimpico con l’evento speciale “Pronti, partenza… PaVIA” | Aspettando la 117° edizione della Milano-Sanremo”. All’interno del programma anche una visita guidata a Palazzo Mezzabarba, sede storica del Comune di Pavia. Sarà anche un’occasione per riflettere sulla collaborazione tra atenei, amministrazioni comunali e società civile e per promuovere nuove e più efficaci strategie di interazione per gli anni a venire.

Ecco il programma degli appuntamenti a Pavia:

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti i cittadini interessati.

Venerdì 20 marzo 2026

“Università svelate 2026”

3a Giornata Nazionale delle Università

h. 9.30 Cortile delle Statue (Palazzo Centrale dell’Università, Strada Nuova 65)

Apertura della giornata con i Rappresentanti dell’Università e del Comune di Pavia.

Alla scoperta dell’Università e dei suoi Musei | Visite guidate

h. 10.00 Loggetta Sforzesca e Lapidarium, Cortile del Rettorato Strada Nuova 65 (a cura di Anna Letizia Magrassi)

h. 10.30 Il Museo per la storia dell’Università, Strada Nuova 65 (a cura di Ester Maria Bernardi)

h. 11.15 Il Museo Kosmos: alla scoperta delle collezioni nascoste, piazza Botta 10 (a cura di Stefano Maretti)

h. 12.00 Il Museo Camillo Golgi, Piazza Botta 10 (a cura di Silvia Sanza)

h. 16.00 Il Centro Manoscritti, Strada Nuova 65 (a cura di Nicoletta Trotta)

h. 16.30 Il Museo della Tecnica Elettrica, Via Ferrata 6 (a cura di Paolo Di Barba)

Evento speciale #1. Alla scoperta del Palazzo Mezzabarba

h. 11.00 Visita guidata degli spazi del Municipio, P.zza Municipio 2 (a cura di Gian Ezio Prada)

Evento speciale #2. Università & Spirito Olimpico

h.10.00–12.00 | Auditorium di San Tommaso “Vincenzo Buccheri”

Tavola rotonda. Le parole dello sport | L’idea olimpica e la narrazione sportiva: storia, forme e valori.

A seguire proiezioni a cura di Filippo Ticozzi e Claudio Santagostini.

Evento speciale #3. Università & Spirito Olimpico

h. 14.00-16.00 | Broletto/Piazza della Vittoria, Pavia

“Pronti, partenza… PaVIA” | Aspettando la 117° edizione della Milano-Sanremo, un momento per riflettere sul valore dello sport e della mobilità attiva, in attesa della presentazione delle squadre



Sarà consentita la partecipazione fino al massimo della capienza degli spazi.

https://www.unipv.news/eventi/ universita-e-citta-insieme

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