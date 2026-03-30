Online il bando per sostenere festival e iniziative dal vivo

Il Comune di Milano lancia l’edizione 2026 del progetto “Milano è Viva nei Quartieri”: è online a questo link l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati alla realizzazione di iniziative di spettacolo dal vivo nei quartieri della città, con particolare attenzione alle aree periferiche, durante la prossima estate.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Cultura, mette a disposizione 960mila euro per sostenere progetti culturali che dovranno essere realizzati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della cultura come strumento di inclusione sociale, valorizzazione del territorio e promozione della vitalità economica e culturale dei quartieri.

“Con la nuova edizione di Milano è Viva nei quartieri – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – vogliamo continuare a portare la cultura dove può fare davvero la differenza: nelle zone meno centrali, nelle piazze, negli spazi condivisi della città. Questo bando da quasi un milione di euro rappresenta un investimento concreto per sostenere artisti e operatori culturali e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di comunità e inclusione sociale”.

Il bando si rivolge agli organismi finanziati attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo o operatori professionali con almeno tre anni di attività nel settore e prevede due linee di intervento: da un lato il sostegno a otto festival teatrali musicali di danza, arte circense e multidisciplinari, uno per ogni Municipio dal 2 al 9; dall’altro, il finanziamento di 24 progetti ed eventi diffusi, con una programmazione capillare nei quartieri (tre per ogni Municipio). Il contributo erogato non potrà superare l’80% dei costi del progetto, né generare un utile superiore a quello necessario per il pareggio di bilancio, con un possibile anticipo del 50%.

Le proposte progettuali dovranno contribuire a sviluppare percorsi di partecipazione attiva delle comunità locali, favorire l’accessibilità e l’inclusione e promuovere la collaborazione con realtà del territorio. Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative in grado di coinvolgere pubblici eterogenei e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro e crescita culturale, con una premialità importante per quelle programmate ad agosto.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online entro le ore 12 del 28 aprile 2026. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nella sezione “Bandi e avvisi” sul sito del Comune di Milano.

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