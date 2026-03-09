“Quarta Repubblica” intervista a David Petraeus, ex Cia

Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata, il conflitto in Iran, i risvolti politici in Italia e la tensione a Cipro, con aggiornamenti costanti dal Medio Oriente. A fare il punto sulla strategia militare, il generale David Petraeus, ex direttore della Cia.
A seguire, spazio al referendum sulla giustizia. In chiusura, un focus sulla vicenda della “Famiglia nel bosco” dopo la decisione dei giudici di allontanare la madre dalla casa-famiglia.
Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Davide Tabarelli e Giuseppe Cruciani.
Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia