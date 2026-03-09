Idrico: Piano gare 2026 da 327 milioni di euro tra Milano e Varese

Rendere le gare più complesse del settore idrico sostenibili e innovative: questa la sfida al centro del Supplier Day 2026, l’evento promosso e ospitato da Gruppo CAP – la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano – in collaborazione con Alfa, il gestore idrico della provincia di Varese.

L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra i due gestori, impegnati in un percorso comune per definire strategie d’acquisto responsabili, trasparenti e orientate all’innovazione. Nel 2025 le direzioni Appalti di Gruppo CAP e Alfa hanno bandito procedure per un valore complessivo di 450 milioni di euro, confermando il ruolo centrale del procurement nello sviluppo delle infrastrutture idriche lombarde.

Questa strategia ha prodotto risultati concreti: nel 2025 Gruppo CAP e Alfa hanno contrattualizzato 100 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto alla media del triennio precedente, a favore di fornitori qualificati, sostenibili e con buone performance contrattuali, misurate attraverso un sistema di Vendor Rating con soglia pari o superiore a 75 su 100 punti. Per il 2026 sono già in previsione nuove procedure per 327 milioni di euro, un volume che rappresenta un bacino di opportunità rilevante per il mercato e per l’intera filiera tecnica e progettuale.

L’apertura dei lavori ha visto la partecipazione dei vertici delle due aziende e l’intervento istituzionale di Alessandro Bratti, componente del Collegio ARERA. Il confronto si è incentrato sull’integrazione tra requisiti tecnici, innovazione e sostenibilità nelle grandi opere infrastrutturali e negli appalti strategici ad alto valore e complessità, con un’attenzione particolare agli strumenti di qualificazione e valutazione dei fornitori.

Gli elementi emersi durante il Supplier Day confermano che, per gli operatori economici, qualificarsi nell’Albo Fornitori, investire in sostenibilità e mantenere elevate performance nell’esecuzione dei contratti rappresenta un fattore determinante per accedere alle opportunità di gara dei due gestori.

“Il Supplier Day non è solo un momento di incontro, ma un laboratorio dove Gruppo CAP e Alfa ottimizzano processi di procurement complessi”, ha dichiarato Michele Falcone, direttore generale di Gruppo CAP. “La sfida è duplice: assicurare l’eccellenza tecnica nella realizzazione delle infrastrutture e garantire che ogni euro investito rispetti i più alti standard di sostenibilità e innovazione. La collaborazione tra i nostri dipartimenti tecnici e il mercato è la chiave per raggiungere questo obiettivo.”

“La collaborazione con Gruppo CAP rappresenta per Alfa un passaggio strategico per rafforzare ulteriormente la qualità e l’impatto delle nostre procedure di gara”, ha aggiunto Luca Lolaico, direttore generale di Alfa. “Integrare criteri tecnici avanzati con una visione industriale orientata alla sostenibilità significa creare valore concreto per il territorio e per le imprese. L’obiettivo è favorire un mercato sempre più competitivo e trasparente, capace di accompagnare le imprese del territorio in un percorso di crescita e sviluppo”.

L’evento si è concluso con la presentazione della strategia congiunta e della programmazione annuale 2026 delle gare di CAP e Alfa, pensata per fare del procurement un pilastro strutturale della transizione ecologica del territorio.

