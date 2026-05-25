Prosegue con straordinaria partecipazione la quarta edizione di TIBUR OPEN GYM, in programma presso il Parco Bei di Via di Casal Bruciato, nel cuore del IV Municipio di Roma.

Da giovedì 21 maggio 2026, la manifestazione è tornata ad animare il territorio per il quarto anno consecutivo, trasformandolo in quattro giornate intense di sport, benessere, incontri e aggregazione.

Un appuntamento ormai consolidato e centrale per il quadrante tiburtino, capace di coinvolgere in modo trasversale famiglie, giovani, scuole, associazioni e cittadini di ogni età, all’interno di un grande villaggio dello sport a cielo aperto.

Il Parco Bei si conferma come un vero e proprio hub dedicato alla pratica sportiva, alla socialità e alla promozione di stili di vita sani e attivi.

L’area si è trasformata in un grande villaggio sportivo open air, completamente gratuito, promosso dal IV Municipio di Roma Capitale e organizzato da ACSD Smile Events, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione e il coinvolgimento attivo del territorio.

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