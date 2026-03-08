Dopo le prime date sold out a MILANO e BOLOGNA e il successo di TRIESTE, prosegue il nuovo tour di STEFANO NAZZI INDAGINI LIVE 2026, nei principali teatri italiani che hanno già fatto registrare 7 sold out (biglietti disponibili a questo link).

Lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze), che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, ha spinto moltissimi fan a domandare a gran voce in questi mesi quale sarebbe stato il caso protagonista della nuova stagione di INDAGINI LIVE.



Come ha raccontato lo stesso Nazzi rispondendo a moltissime domande sui social: “è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconterò una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”.

Chi ha avuto modo di partecipare alle prime due repliche milanesi non è potuto di certo uscire indifferente dal racconto di un pezzo di storia del nostro paese, trent’anni (dal 1969 al 1998) di rapimenti durante i quali sono state sequestrate 694 persone (564 uomini, 130 donne e tra questi anche 30 bambini).

I risultati straordinari raggiunti da STEFANO NAZZI anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del pubblico nei confronti di Stefano e il legame di fiducia sempre più stretto che il giornalista ha creato negli anni con i suoi lettori e ascoltatori (anche per il 2025 il podcast da cui lo spettacolo teatrale prende il via è stato tra i più ascoltati in Italia ed è costante la sua presenza nella top 10 dei podcast più ascoltati nel nostro paese).

Accanto a Stefano Nazzi si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche).

Questo l’elenco dei prossimi appuntamenti di INDAGINI LIVE 2026 che per la prima volta approderà anche all’estero, a Londra

9 marzo 2026 BRESCIA – Teatro Display

24 marzo 2026 LONDRA – Shepherd’s Bush Empire

09 aprile 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano

13 aprile 2026 CREMONA – Teatro Ponchielli

14 aprile 2026 GENOVA – Politeama Genovese – SOLD OUT

16 aprile 2026 BARI – Teatro Palatour

19 aprile 2026 PESCARA – Teatro Massimo

20 aprile 2026 ANCONA – Teatro delle Muse

24 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione – SOLD OUT

25 aprile 2026 ROMA – Teatro Conciliazione

27 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi

28 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi

30 aprile 2026 NAPOLI – Teatro Bellini

2 maggio 2026 MONTECATINI – Teatro Verdi

4 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo – SOLD OUT

5 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo

8 maggio 2026 PIACENZA – Teatro Municipale

9 maggio 2026 LEGNANO – Teatro Galleria

11 maggio 2026 SANREMO – Teatro Ariston

13 maggio 2026 MILANO -TAM Teatro Arcimboldi Milano

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca per il racconto.

Le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media, accompagnato dall’ormai iconica intro del podcast che anticipa l’ingresso di Stefano sul palco.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia