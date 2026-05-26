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“E’ sempre Cartabianca”: l’accordo sempre più vicino tra Iran e Usa

Davide Falco
By Davide Falco
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BIANCA BERLINGUER
BIANCA BERLINGUER

L’accordo tra Iran e Stati Uniti, che sembra essere sempre più vicino, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca”, in onda stasera su Retequattro. Bianca Berlinguer intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Spazio anche alle polemiche per gli abusi e le violenze subìti dagli attivisti della Flotilla detenuti in Israele. 

A seguire, un approfondimento sul caso di Garlasco, con i legali di Andrea Sempio che si apprestano a consegnare le perizie per controbattere alle accuse dei pm. 

Tra gli ospiti: Enzo Iacchetti e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che parlerà anche della querela presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa con l’ipotesi di istigazione alla diffamazione e alla calunnia.

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