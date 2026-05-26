“E’ sempre Cartabianca”: l’accordo sempre più vicino tra Iran e Usa

L’accordo tra Iran e Stati Uniti, che sembra essere sempre più vicino, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, in onda stasera su Retequattro. Bianca Berlinguer intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Spazio anche alle polemiche per gli abusi e le violenze subìti dagli attivisti della Flotilla detenuti in Israele.

A seguire, un approfondimento sul caso di Garlasco, con i legali di Andrea Sempio che si apprestano a consegnare le perizie per controbattere alle accuse dei pm.

Tra gli ospiti: Enzo Iacchetti e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che parlerà anche della querela presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa con l’ipotesi di istigazione alla diffamazione e alla calunnia.

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