MARGHERITA LATERZA pubblica il videoclip di “Piccerè”

Con Il videoclip di “PICCERÈ”, SYRENE, alias musicale dell’attrice MARGHERITA LATERZA, traduce in immagini l’universo magnetico del brano, costruendo una narrazione intensa e cinematografica ispirata al richiamo ancestrale delle sirene.

La storia segue un ragazzo solo in barca, attratto da un canto misterioso proveniente da una grotta nel mare. Quel richiamo lo conduce verso una figura enigmatica e irresistibile che lo trascina nelle profondità dell’acqua, dando inizio a un’esperienza sospesa tra sogno e perdizione. Da quel momento il videoclip di “PICCERÈ” si trasforma in un continuo contrasto tra desiderio e pericolo: il rapporto tra il protagonista e la sirena prende forma attraverso immagini romantiche e viscerali, dove i due si mostrano immersi nella natura, come due innamorati uniti da una forza incontrollabile.

Con “PICCERÈ”, prodotto da Francesco Fugazza e Chris Costa, SYRENE costruisce un immaginario potente e simbolico, dove amore, attrazione e pericolo convivono in un equilibrio sottile, trasformando il videoclip in un’esperienza visiva intensa e immersiva. La musica di SYRENE si fonde con la sfera cinematografica.

“Caprilegio”, che dà il titolo al suo primo EP in uscita venerdì 5 giugno, è anche il documentario omonimo per il quale ha vinto, con Rosa Maietta, il Premio Migliore Regia al Bif&st 2026. L’opera verrà presentata con l’evento CAPRILEGIO ~ SYRENE, proiezione + concerto, che si terrà il 22 maggio alle ore 21.00 a Roma al Palazzo San Lorenzo, Piazza dei Sanniti 9A. Il documentario sarà inoltre proiettato nelle date del 29, 30 e 31 maggio presso il Cinema Azzurro Scipioni a Roma.

SYRENE

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Margherita Laterza

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