10.1 C
Milano
sabato, Marzo 14, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Litta: “La Casa degli Spiriti” di Isabel Allende

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
64
Dettagli allegato La-casa-degli-spiriti-Marcella-Foccardi
La-casa-degli-spiriti-Marcella-Foccardi

La Casa degli Spiriti è un romanzo matriarcale. Le tre donne che rappresentano le diverse generazioni della famiglia sono complesse, complete e diversissime tra loro. Clara, la chiaroveggente, la figlia Blanca, l’artista, e Alba, che vive la rivoluzione.

Accanto a loro molti altri personaggi femminili: nessuna di loro si presenta come un’eroina, tutte cercano di fare quello che trovano giusto.

La-casa-degli-spiriti-Marcella-Foccardi-
La-casa-degli-spiriti-Marcella-Foccardi-

Ed è proprio da un punto di vista femminile che prende avvio la narrazione in questo monologo, interpretato da una donna che, attraverso gli occhi e le voci di altre donne, racconta la storia di una famiglia.

Le vicende si svolgono sullo sfondo politico-sociale del Cile durante gli ultimi decenni del Novecento, quelli del golpe del generale Pinochet del 1973, la violenza e il terrore della dittatura militare e la lenta ripresa di una vita normale, del ritorno della democrazia.

MTM Teatro Litta
dal 26 al 29 marzo 2026

LA CASA DEGLI SPIRITI
di Isabel Allende
adattamento e regia Corrado Accordino
con Silvia Giulia Mendola
voce dal vivo Linda Messerklinger
produzione Compagnia Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Proseguono gli appuntamenti live di Eugenio Finardi in tutta Italia
Articolo successivo
Dal 15 al 17 maggio a Fano torna “Sopravènto”, il festival che unisce la musica e il mare
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy