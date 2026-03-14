MTM Teatro Litta: “La Casa degli Spiriti” di Isabel Allende

La Casa degli Spiriti è un romanzo matriarcale. Le tre donne che rappresentano le diverse generazioni della famiglia sono complesse, complete e diversissime tra loro. Clara, la chiaroveggente, la figlia Blanca, l’artista, e Alba, che vive la rivoluzione.
Accanto a loro molti altri personaggi femminili: nessuna di loro si presenta come un’eroina, tutte cercano di fare quello che trovano giusto.
Ed è proprio da un punto di vista femminile che prende avvio la narrazione in questo monologo, interpretato da una donna che, attraverso gli occhi e le voci di altre donne, racconta la storia di una famiglia.
Le vicende si svolgono sullo sfondo politico-sociale del Cile durante gli ultimi decenni del Novecento, quelli del golpe del generale Pinochet del 1973, la violenza e il terrore della dittatura militare e la lenta ripresa di una vita normale, del ritorno della democrazia.
MTM Teatro Litta
dal 26 al 29 marzo 2026
LA CASA DEGLI SPIRITI
di Isabel Allende
adattamento e regia Corrado Accordino
con Silvia Giulia Mendola
voce dal vivo Linda Messerklinger
produzione Compagnia Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico
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