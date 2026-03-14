Dopo il successo delle edizioni precedenti, dal 15 al 17 maggio a Fano (Pesaro e Urbino) torna SOPRAVÈNTO, il festival che unisce la musica e il mare, con la direzione artistica di COLAPESCE e DIMARTINO, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

Con il nome Sopravènto – termine usato in marineria per indicare ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento – si è voluto portare un omaggio alla cultura di questa città e di chi racconta con orgoglio le sue tradizioni.

Il festival offre uno scorcio sulla storia del luogo che lo ospita, raccontandone le tradizioni e proponendo uno sguardo dinamico sulle bellezze del territorio fanese.

A valorizzare il legame con il passato, è il ritrovamento dei resti della Basilica di Vitruvio, scoperti a soli 100 metri dal luogo in cui prende vita Sopravènto, nel cuore della Città di Vitruvio.

La città marchigiana si trasformerà, per tre giorni, in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti, incontri e momenti di condivisione in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico.

Il festival prende vita e si conclude con la tradizionale processione del barchino, una piccola imbarcazione che, accompagnata da musiche e spirito di condivisione, compie il giro della città tra le acque del porto e le vie del centro, simbolo del legame profondo tra Fano e il mare.

Cuore del festival sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, uno degli spazi più affascinanti di Fano, un luogo storico che oggi accoglie linguaggi contemporanei in dialogo con le architetture medievali.

Qui, il mare trova la sua voce non solo attraverso la bellezza della musica, ma anche nei racconti emozionanti di marinai e pescatori fanesi, veri custodi della tradizione e della storia locale.

www.instagram.com/sopravento_festival/

www.rebelhouse.it/sopravento

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