Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di installazione dispositivi di rilevamento traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 2 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 3 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (km 21+431) e Gropello Cairoli (km 30+644), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 3 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 5 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (km 30+644) e Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo (Km 21+431).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 5 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 6 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (km 21+431) e Gropello Cairoli (km 30+644), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 2 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 3 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+500) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), svincoli interclusi e Area di Servizio Bettole Est (km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
- Dalle ore 22:00 di Venerdì 6 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 7 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (km 30+644) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello successivo di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di pavimentazione di competenza ASPI DT1 tronco di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 3 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 4 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nel tratto compreso tra i caselli di Serravalle Scrivia (km 84+500) e Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera/Arquata Scrivia (km 89+000).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 4 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 6 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra lo svincolo di C.A.M.M. (km 3+084) e lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate/Ponte Lambro (km 2+594) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedi 2 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 3 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Cologno Monzese Sud-Via Pisa (km 1+072) e l’interconnessione A52-A51 (km 0+000). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Est allo svincolo Sesto San Giovanni Sud-Via Di Vittorio (A51, Km 11+550).
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 2 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 3 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il disinnesto S.S.35 (km 0+000) e lo svincolo Pavia Sud/Centro Commerciale Bennet (km 0+357). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Pavia Sud/Commerciale Bennet km 0+357).
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 2 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 3 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra l’interconnessione A54-A53 (Km 5+266) e lo svincolo Istituti Universitari (km 6+138), rami di svincolo interclusi inclusi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Pavia Via Riviera (A53, km 8+450) per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Istituti Universitari (km 6+138).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 3 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 5 Marzo 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da Pavia Nord/Stadio (KM 7+030) per carreggiata sud (direzione Casteggio). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da S.P.617 Tangenziale Nord di Pavia).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 3 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 4 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nel tratto compreso tra lo svincolo Istituti Universitari (km 6+138) e l’interconnessione A54-A53 (Km 5+266), rami di svincolo interclusi inclusi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo dell’interconnessione A54/A53 (km 5+266).
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 4 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 5 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nel tratto compreso tra lo svincolo S.S.526 Abbiategrasso (km 5+881) e il disinnesto S.S.35 (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata Istituti Universitari (km 6+138) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 5 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 6 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il disinnesto S.S.35 (km 0+000) e l’interconnessione A54/A53 (km 5+266), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo d’interconnessione A54/A53 (km 5+266).
