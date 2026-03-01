Taglio del nastro al Centro sportivo di via Verdi, che si presenta alla città completamente rinnovato e con una nuova identità: “Parco sportivo Città di Bollate” Un luogo di natura, sport e convivialità nel cuore della città.

L’inaugurazione è in programma sabato 7 marzo alle ore 11, alla presenza del Sindaco Francesco Vassallo, del Vicesindaco Alberto Grassi, dell’Assessore allo Sport e Tempo libero Mauro Dainelli e di rappresentanti di Gaia Servizi e Gaia Sport.

Finanziato con oltre 2,7 milioni di euro di fondi PNRR, l’intervento ha riguardato la riqualificazione complessiva degli spazi aperti e di molte strutture del centro, restituendo a Bollate un luogo più bello, efficiente e moderno, pensato non solo per lo sport ma anche per il benessere delle persone e la qualità ambientale.

Un parco dove sport e natura convivono. La riqualificazione degli spazi esterni ha portato alla realizzazione di:

3 campi da padel scoperti

1 campo da beach volley

1 campo da basket 3 vs 3

un’area fitness all’aperto (calisthenics e body & mind)

percorsi pedonali illuminati

una zona relax attrezzata con panchine e aree ombreggiate

L’intera area è dotata di Free Wi-Fi e rientra in una zona videosorvegliata, per garantire sicurezza e fruibilità a tutte le ore del giorno.

Il progetto è stato sviluppato con una forte attenzione alla biodiversità: il parco ospita 11 specie arboree e arbustive diverse, selezionate per migliorare la qualità dell’aria, favorire la fauna locale, offrire fioriture stagionali e creare zone d’ombra confortevoli.

Il tutto è abbellito da aiuole tematiche con essenze mediterranee e piante aromatiche che, insieme piante decorative e fasce di “prato fiorito”, garantiscono colore e interesse in tutte le stagioni e rendono il parco un luogo piacevole da vivere e attraversare.

Tribune e spogliatoi completamente rinnovati. A completamento del progetto saranno terminati entro il mese di aprile gli interventi per il rinnovamento degli elementi funzionali all’attività sportiva: rifatta la tribuna del campo da baseball, con nuove gradinate; nuovi spogliatoi del tennis collocati sul lato “ovest”, verso via Pucci, per separare in modo chiaro l’area tennis–padel da quella baseball.

Sempre entro aprile, inoltre, saranno pronti i nuovi spogliatoi del baseball, accessibili e ad alta efficienza energetica, con due spogliatoi per atleti, due per allenatori/arbitri, un ufficio e un locale di primo soccorso.

Tutto il complesso è stato progettato secondo i più recenti criteri di accessibilità, per consentire a tutte e tutti di fruire in autonomia e sicurezza degli impianti e degli spazi verdi.

“Un grande investimento e un grande lavoro di progettazione hanno trasformato il Centro di via Verdi in un vero parco sportivo urbano, all’altezza degli sportivi bollatesi e delle tante associazioni che animano la città – dicono il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore allo Sport Mauro Dainelli. Qui sport, natura e convivialità convivono: da un lato i nuovi campi e le aree fitness, dall’altro alberi, aiuole e percorsi pensati per stare bene all’aria aperta. È un intervento in linea con le più moderne esperienze di rigenerazione urbana e con le indicazioni del PNRR: creare spazi pubblici accessibili, verdi e inclusivi. Per una Bollate sempre più bella, viva e vivace, ricca di attività e di luoghi di incontro e di sport”.

