Carl Brave: torna a sorpresa con “Mozziconi”

Con queste parole sul suo profilo Instagram Carl Brave ha presentato “MOZZICONI” (https://wmi.lnk.to/mozziconi; distribuito da Warner Records/Warner Music Italy), il suo nuovo EP, fuori oggi ovunque.

Un primo assaggio del progetto è arrivato ieri sera in occasione della riapertura dello storico Bar San Calisto di Trastevere, locale iconico della Roma più autentica e da sempre nel suo cuore, riportando la sua musica proprio in uno degli luoghi che più hanno ispirato la sua poetica. Un’uscita inaspettata, nata da un’urgenza espressiva autentica, pensato come uno spazio libero in cui tornare a mettere al centro la musica, l’arte e le emozioni.

In un momento in cui il panorama musicale tende a seguire sempre di più le logiche di mercato, Carl Brave intraprende una strada diversa: “MOZZICONI” rappresenta una presa di posizione, una scelta personale fatta di sincerità e indipendenza creativa, attraverso un approccio indie, istintivo e diretto. L’EP racconta un momento preciso della sua vita, trasformando sensazioni, fragilità e pensieri in musica. È un progetto volutamente imperfetto, che non cerca di essere impeccabile, ma autentico, spontaneo, dove arte e musica vengono prima di tutto.

Con “MOZZICONI”, Carl Brave torna a esplorare la sua visione della vita, dell’amore e di Roma con quattro brani, costruiti attorno alla presenza costante della chitarra acustica che diventa il filo conduttore sonoro del progetto, accompagnando un racconto fatto di quotidianità e poesia urbana.

Roma resta una presenza centrale, non solo come sfondo, ma come riflesso dello stato d’animo dell’artista: caotica, malinconica e viva, capace di amplificare ogni sfumatura emotiva. La città accompagna il racconto interiore e si intreccia a una riflessione sul successo, sulle aspettative e sul peso del giudizio, affrontati con lucidità, ironia e consapevolezza.

Qui di seguito la tracklist di “MOZZICONI”:

D.O. Scarpe Lidl Abdul Mozziconi

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”, entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il doppio disco di platino. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”, 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile.

Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Remember” e “Lieto Fine” che hanno anticipato il suo terzo album “Migrazione”, uscito a giugno dello stesso anno, 19 pezzi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città e le esperienze sonore vissute in giro per il mondo, narrate attraverso la musica. Il suo 2025 è stato segnato da due annunci che hanno segnato il suo ritorno: ha pubblicato, a marzo, il singolo “Morto a galla”, e ha annunciato il “Notti Brave Amarcord Tour 2025”, con cui sta portando attualmente live il suo omonimo album, “Notti Brave Amarcord”, uscito ad aprile. Carl Brave ha conquistato 40 dischi di platino e 16 ori.

https://www.instagram.com/carlbrave23/

https://www.tiktok.com/@carlbrave23

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia