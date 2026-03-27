Just Walking – presenta uno speciale dedicato al 25 aprile, giorno della liberazione
Questa versione, ideata da Michele Losi per il pubblico partecipante, è stata ideata e realizzata per questo ambiente e integrata da contenuti storici sulla giornata della Liberazione.
Just walking è una performance itinerante che invita a vivere Milano in modo inatteso, trasformando il camminare in un’esperienza poetica, sensoriale e condivisa.
Si parte dal Teatro Litta – Corso Magenta, 24 e, guidati da tre performer, si attraversano luoghi simbolici tra cui Sant’Ambrogio, Piazza Affari, il Duomo e Largo Cairoli, indossando cuffie attraverso cui scorrono musiche e testi originali: parole che accompagnano i passi e cambiano la percezione della città.
Just walking è un invito a rallentare, a guardare con occhi diversi ciò che ci circonda e a riscoprire il valore dello spazio pubblico. Un’esperienza immersiva che crea, passo dopo passo, una comunità temporanea di spettatori-camminatori.
La performance Just Walking di Campsirago Residenza, è un’esperienza itinerante in cui il pubblico cammina insieme sperimentando diverse pratiche del cammino e ascoltando in cuffia una drammaturgia originale.
Il cammino diventa così un gesto artistico e collettivo. Lo spettacolo si sviluppa nello spazio urbano partendo dal Teatro Litta in Corso Magenta, 24 e coinvolge direttamente gli spettatori e le spettatrici, che diventano parte attiva della performance muovendosi insieme ai due performer e agli altri partecipanti lungo un percorso di circa novanta minuti.
JUST WALKING
una performance di Michele Losi
con Michele Losi, Marialice Tagliavini, Giulietta De Bernardi
elementi di scena e costumi Stefania Coretti
musiche originali Luca Maria Baldini e Nori Tanaka
– Partenza e arrivo presso il Cortile dell’Orologio del Teatro Litta – Corso Magenta, 24
– Ad ogni partecipante sarà consegnato un paio di cuffie
– L’itinerario prevede un percorso pianeggiante di 3 km circa
– La partecipazione è riservata a un massimo di 50 persone.
– In caso di maltempo munirsi di ombrello o abbigliamento adeguato
Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia