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Just Walking: una performance di Michele Losi, dall’8 al 12 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Ph_Alvise-Crovato_
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Just Walking – presenta uno speciale dedicato al 25 aprile, giorno della liberazione

Ph_Alvise Crovato
Ph_Alvise Crovato

Questa versione, ideata da Michele Losi per il pubblico partecipante, è stata ideata e realizzata per questo ambiente e integrata da contenuti storici sulla giornata della Liberazione.

Just walking è una performance itinerante che invita a vivere Milano in modo inatteso, trasformando il camminare in un’esperienza poetica, sensoriale e condivisa.

Ph_Alvise Crovato
Ph_Alvise Crovato

Si parte dal Teatro Litta – Corso Magenta, 24 e, guidati da tre performer, si attraversano luoghi simbolici tra cui Sant’Ambrogio, Piazza Affari, il Duomo e Largo Cairoli, indossando cuffie attraverso cui scorrono musiche e testi originali: parole che accompagnano i passi e cambiano la percezione della città.

Just walking è un invito a rallentare, a guardare con occhi diversi ciò che ci circonda e a riscoprire il valore dello spazio pubblico. Un’esperienza immersiva che crea, passo dopo passo, una comunità temporanea di spettatori-camminatori.

Ph_Alvise Crovato
Ph_Alvise Crovato

La performance Just Walking di Campsirago Residenza, è un’esperienza itinerante in cui il pubblico cammina insieme sperimentando diverse pratiche del cammino e ascoltando in cuffia una drammaturgia originale.

Il cammino diventa così un gesto artistico e collettivo. Lo spettacolo si sviluppa nello spazio urbano partendo dal Teatro Litta in Corso Magenta, 24 e coinvolge direttamente gli spettatori e le spettatrici, che diventano parte attiva della performance muovendosi insieme ai due performer e agli altri partecipanti lungo un percorso di circa novanta minuti.

JUST WALKING
una performance di Michele Losi
con Michele Losi, Marialice Tagliavini, Giulietta De Bernardi
elementi di scena e costumi Stefania Coretti
musiche originali Luca Maria Baldini e Nori Tanaka

–          Partenza e arrivo presso il Cortile dell’Orologio del Teatro Litta – Corso                   Magenta, 24

–          Ad ogni partecipante sarà consegnato un paio di cuffie

–          L’itinerario prevede un percorso pianeggiante di 3 km circa

–          La partecipazione è riservata a un massimo di 50 persone.

–          In caso di maltempo munirsi di ombrello o abbigliamento adeguato

mtmteatro.it

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