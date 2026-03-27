Indiegeno Fest 2026: dodicesima edizione, il 3 e 4 luglio

Torna l’evento siciliano con due appuntamenti a ingresso gratuito.

Giunto alla sua XII edizione, il 3 e 4 luglio torna il festival siciliano della provincia di Messina.

Indiegeno Fest evolve e si trasforma in un’esperienza ancora più immersiva, andando oltre il formato tradizionale di festival musicale. La line up e i dettagli saranno annunciati nelle prossime settimane.

Per la prima volta, il festival si sviluppa come un villaggio diffuso all’interno del borgo di Grotte di Mongiove (Patti, ME), trasformando l’intero territorio in un ecosistema culturale.

Il Main Stage sulla spiaggia, con vista sulle Isole Eolie, sarà il cuore delle due serate live, affiancato da un programma multidisciplinare che integra musica, formazione e sport.

Sotto il tema “Natura & Comunità”, l’edizione 2026 segna la nascita della Repubblica Indipendente della Musica e dell’Arte: un luogo simbolico e concreto in cui artisti, pubblico e territorio si incontrano condividendo valori di libertà creativa, sostenibilità e partecipazione.

Tra le principali novità, l’Indiegeno Sport Village porterà attività e tornei sulla spiaggia, mentre le masterclass e i panel pomeridiani approfondiranno i temi legati a musica, tecnologia e innovazione.

Accanto alla line-up di artisti affermati, Indiegeno continua a investire sui nuovi talenti attraverso Aspettando Indiegeno, un percorso a tappe in Sicilia dedicato agli under 35 e Step by Step, il format di scouting di La Town che seleziona e accompagna artisti emergenti in un percorso di crescita artistica e professionale.

Alberto Quartana, Direttore Artistico di Leave Music, dichiara:

«Indiegeno non è più solo un festival, ma un ecosistema culturale che mette al centro la relazione tra musica, territorio e comunità. Con la Repubblica Indipendente della Musica e dell’Arte vogliamo creare uno spazio libero, dove gli artisti possano esprimersi e il pubblico possa sentirsi parte attiva di un’esperienza condivisa.»

Stefania Domina, Responsabile Talent & Sviluppo Artistico, conclude:

«Il nostro impegno è continuare a scoprire e accompagnare nuovi talenti, creando connessioni reali tra emergenti e professionisti. Con Step by Step e Aspettando Indiegeno vogliamo dare a un artista la possibilità concreta di salire su un palco importante, all’interno di un contesto che valorizza davvero il percorso artistico.»

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