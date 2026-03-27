Torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’11 e 12 aprile 2026 Les Étoiles, il Gala di danza internazionale curato da Daniele Cipriani, un’occasione unica per vedere dal vivo alcune delle più grandi stelle del balletto mondiale.
Tra i primi artisti annunciati: Marianela Núñez (The Royal Ballet), Patricio Revé (Queensland Ballet), Davide Dato e Cassandra Trenary (Opera di Vienna), Hugo Marchand (Opéra de Paris), lo spagnolo Sergio Bernal, Sasha Riva e Simone Repele.
Il cast include anche la partecipazione straordinaria della leggendaria Luciana Savignano, mentre altri nomi saranno annunciati prossimamente.
Questa 22a edizione di Les Étoiles è un omaggio a due ballerine che possiamo definire vere e proprie icone del balletto classico, a partire da Luciana Savignano, il cui esordio sul palcoscenico de La Scala risale agli anni ’60, a Marianela Núñez, oggi orgoglio del balletto inglese, insignita l’anno scorso del titolo di “Officer of the Order of the British Empire (OBE)” da Re Carlo.
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