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Teatro Arcimboldi: 22a edizione di Les Étoiles, 11 e 12 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’11 e 12 aprile 2026 Les Étoiles, il Gala di danza internazionale curato da Daniele Cipriani, un’occasione unica per vedere dal vivo alcune delle più grandi stelle del balletto mondiale.

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Tra i primi artisti annunciati: Marianela Núñez (The Royal Ballet), Patricio Revé (Queensland Ballet), Davide Dato e Cassandra Trenary (Opera di Vienna), Hugo Marchand (Opéra de Paris), lo spagnolo Sergio Bernal, Sasha Riva e Simone Repele.

Il cast include anche la partecipazione straordinaria della leggendaria Luciana Savignano, mentre altri nomi saranno annunciati prossimamente.

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Questa 22a edizione di Les Étoiles è un omaggio a due ballerine che possiamo definire vere e proprie icone del balletto classico, a partire da Luciana Savignano, il cui esordio sul palcoscenico de La Scala risale agli anni ’60, a Marianela Núñez, oggi orgoglio del balletto inglese, insignita l’anno scorso del titolo di “Officer of the Order of the British Empire (OBE)” da Re Carlo.

www.teatroarcimboldi.it

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