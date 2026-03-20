“Price Of It All” è il primo assaggio della colonna sonora dell’attesissima serie Bait‌ ­‌

Jorja Smith ha pubblicato “Price Of It All”, primo assaggio della colonna sonora di Bait, l’attesissima comedy di Prime Video ideata e interpretata dal premio Oscar ed Emmy Riz Ahmed.

Accompagnato da un visualiser, il brano apre le porte all’universo sonoro della serie, anticipandone le atmosfere in vista del debutto previsto per la fine del mese.

Bait è una nuova serie in sei episodi che gioca con i generi e racconta la storia di Shah Latif, un attore britannico-pakistano senza lavoro la cui vita deraglia quando arriva al provino finale per diventare il nuovo James Bond.

Quella che sembra un’occasione irripetibile si trasforma presto in una corsa caotica di quattro giorni, dove famiglia, fama, identità e pressione dei social finiscono per intrecciarsi e scontrarsi.

Tra thriller psicologico, ironia pungente e dinamiche familiari, la serie affronta temi universali come il senso di appartenenza, l’ambizione e il modo in cui ci percepiamo nella Londra di oggi.

La musica gioca un ruolo centrale nel definire l’atmosfera di Bait.

La colonna sonora unisce una vasta gamma di influenze, dall’orchestrazione cinematografica alla musica psichedelica dei film pakistani degli anni ’70, fino ad arrivare ad artisti contemporanei del Regno Unito e dell’Asia meridionale, riflettendo l’identità culturale ibrida della serie.

Unendo generi e generazioni, la musica rispecchia l’audace miscela della serie e la sua esplorazione di stili diversi, superando i confini culturali per raccontare una storia globale

L’uscita del brano arriva in un anno particolarmente significativo per Jorja Smith, che segna i dieci anni dal debutto di “Blue Lights”, il brano con cui nel 2016 si è fatta conoscere al pubblico.



Instagram | TikTok | YouTube | Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia