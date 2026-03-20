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“Gloria – Il Musical”: aperte le prevendite del musical che celebra l’iconico repertorio di Umberto Tozzi

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Umberto-Tozzi_ph-Simone-Comi_
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Arriva da ottobre nei teatri italiani GLORIA – IL MUSICAL, il primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, UMBERTO TOZZI, che ne firma anche la direzione musicale!

Il musical toccherà le principali città del nostro Paese, partendo dal 23 ottobre al 1° novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi arrivare dal 16 dicembre al 10 gennaio all’Auditorium della Conciliazione di Roma e dal 22 al 24 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna, con nuove date in arrivo in tutta Italia.

 Biglietti in prevendita, per info: https://gloriailmusical.it/biglietti/.

Per chi acquisterà i biglietti, fino al 31 marzo, è attivo una riduzione di prezzo su tutte le tipologie di biglietto

www.gloriailmusical.it

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