Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Milano-Sanremo, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 di Sabato 21 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pavia Sud (Km 0+357) da carreggiata sud (direzione Casteggio).

Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per PV-Centro/Stadio/via Brambilla (km 7+030) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Casteggio).

I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sugli itinerari non interessati dalla manifestazione.

A7 MILANO SERRAVALLE

Dalle ore 11:00 alle ore 11:30 di Sabato 21 Marzo 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Casei Gerola (km 49+980) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).

I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).

Gli orari sopra indicati sono da ritenersi indicativi e pertanto suscettibili di variazioni in funzione dell’andamento della corsa.

Nell’ambito della medesima gara ciclistica sarà interdetta dagli organizzatori dell’evento la circolazione sulla viabilità del Comune di Pavia e paesi limitrofi, determinando possibili disagi nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 11:00 di Sabato 21 Marzo 2026 in uscita dalla Tangenziale Ovest di Pavia per le suddette località.

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