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Teatro Arcimboldi: Francesco Cicchella, il 7 e 8 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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CICCHELLA_TAM
CICCHELLA_TAM

Francesco Cicchella arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 7 e 8 aprile 2026 con lo spettacolo “Tante Belle Cose”, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica e narrazione.

Con la sua inconfondibile ironia, la voce potente e la capacità di trasformarsi in mille volti, l’artista napoletano propone uno spettacolo che alterna risate, musica e riflessioni.

Sul palco, Cicchella ci regala un’esibizione unica, un mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico.

Ma la serata prende una piega inaspettata, quando accade quel qualcosa che sconvolge gli equilibri dello show.

www.teatroarcimboldi.it

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