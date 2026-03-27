Teatro Arcimboldi: Francesco Cicchella, il 7 e 8 aprile 2026

Francesco Cicchella arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 7 e 8 aprile 2026 con lo spettacolo “Tante Belle Cose”, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica e narrazione.
Con la sua inconfondibile ironia, la voce potente e la capacità di trasformarsi in mille volti, l’artista napoletano propone uno spettacolo che alterna risate, musica e riflessioni.
Sul palco, Cicchella ci regala un’esibizione unica, un mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico.
Ma la serata prende una piega inaspettata, quando accade quel qualcosa che sconvolge gli equilibri dello show.
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