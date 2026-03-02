“Homebound” in anteprima italiana al 35° Fescaaal

Dopo il successo internazionale di Masaan, presentato a Cannes e vincitore del Premio FIPRESCI, il regista indiano Neeraj Ghaywan torna al lungometraggio con HOMEBOUND – Storia di un’amicizia in India, un’opera intensa presentata nella sezione Un Certain Regard all’ultimo Festival di Cannes, di cui Wanted Cinema è lieta di svelare il trailer italiano ufficiale.

Prima dell’uscita nelle sale prevista per il 26 marzo, il film sarà in anteprima italiana al 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL di Milano nel Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo”.

Premio Oscar® Martin Scorsese è produttore esecutivo del film nominato dall’India per l’Oscar®: un racconto di amicizia, identità e dignità ambientato in un piccolo villaggio dell’India settentrionale.

Due amici d’infanzia inseguono il sogno di entrare in polizia, sperando in quel riconoscimento sociale e in quella dignità che sono sempre stati loro negati. Ma il passaggio all’età adulta e le crescenti difficoltà che si trovano ad affrontare metteranno a dura prova il loro legame più profondo.

Il regista, che proviene da una comunità Dalit – storicamente collocata ai margini del sistema delle caste indiano – costruisce un film che interroga il concetto di identità e appartenenza, restituendo una storia che non è solo fatta di dolore ma, soprattutto, di affinità, di amore fraterno e di resilienza.

Nel mio secondo film – dichiara Ghaywan – ho voluto esplorare le lotte silenziose e in gran parte invisibili di persone che troppo spesso vengono ridotte a semplici statistiche. In questo mondo di complessità e sofferenza travolgenti, dimentichiamo che dietro ogni numero c’è un essere umano, con sogni, desideri e legami con gli altri. Questo film parla proprio di questi legami: il profondo rapporto tra due amici le cui vite sono plasmate da forze al di fuori del loro controllo, e di come cercano dignità all’interno di un sistema che continua a ignorarli.

