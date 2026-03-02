In occasione di Incontri d’Autore, l’evento privato che si è tenuto presso l’Hotel Royal di Sanremo, SOUNDREEF ha istituito il premio CONNESSIONI D’AUTORE, dimostrando ancora una volta il proprio impegno concreto nel sostenere lo sviluppo professionale di autori e compositori.

La società di collecting con questo premio intende promuovere un modello fondato su crescita, collaborazione e valorizzazione del talento all’interno di un ecosistema creativo dinamico e meritocratico.

Il premio è riservato esclusivamente agli autori e compositori iscritti a Soundreef.

La candidatura dovrà essere presentata entro il 31 dicembre, inviando una mail all’indirizzo artistico@soundreef.com entro i termini stabiliti.

Il regolamento è disponibile su https://artistico.soundreef.com/regolamento.

Per accedere alla selezione, l’autore dovrà aver pubblicato almeno un’opera nel periodo di riferimento che abbia conseguito risultati significativi in termini di utilizzo, come stabilito da regolamento.

Il Premio sarà assegnato attraverso un sistema misto che combina performance e crescita: il 70% del punteggio sarà legato all’incremento degli utilizzi complessivi rispetto agli anni precedenti, mentre il 30% terrà conto delle collaborazioni e dei progetti sviluppati all’interno dell’ecosistema Soundreef.

Il Premio Connessioni d’Autore prevede un riconoscimento economico pari a 30.000 euro, pensato come investimento concreto nel percorso professionale del vincitore.

Un’iniziativa che conferma la volontà di Soundreef di accompagnare gli autori non solo nella tutela dei diritti, ma anche nella costruzione di nuove connessioni creative e opportunità di crescita nel panorama musicale contemporaneo.

www.soundreef.com/ www.instagram.com/soundreef/

