OffiCine-IED è orgogliosa di presentare Freeze, il nuovo cortometraggio con la supervisione artistica di Silvio Soldini, con due protagoniste d’eccezione, Valentina Romani e Celeste Dalla Porta.

Scritto da Agnese Lara Lama e Alessandra Salvoldi e diretto da Niccolò Donatini, Freeze è realizzato in collaborazione con iO Donna, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini, da sempre impegnato a sostegno delle donne, che a marzo festeggia 30 anni dalla sua prima pubblicazione.

Freeze è una storia al femminile che gioca con i codici del cinema di genere – tra action, crime e western urbano – per raccontare, con ironia e tensione, un momento di svolta nella vita di due trentenni.

Sara e Lea sono amiche da sempre: quando Lea scopre che Sara vuole cambiare vita e trasferirsi a Berlino, dopo una serie di delusioni legate anche a un forte desiderio di maternità deluso, Lea cerca di trattenerla organizzando una sgangherata rapina a un furgone che trasporta ovuli crioconservati.

Il folle progetto non andrà in porto, ma sarà il pretesto per una corsa contro il tempo che si rivelerà un confronto intimo tra desideri, paure e sogni immaginati insieme fin dall’adolescenza.

Nel ruolo di Sara, Valentina Romani – ll Sol dell’avvenire, Mare Fuori-, nei panni di Lea, Celeste Della Porta, che torna per la prima volta sul grande schermo dopo esser stata diretta da Paolo Sorrentino in Parthenope, che danno volto e corpo a un’amicizia femminile intensa, vitale e a volte anche contraddittoria.

Le loro interpretazioni costruiscono un dialogo continuo tra azione e intimità, leggerezza e conflitto, restituendo personaggi lontani dagli stereotipi e profondamente contemporanei.

Freeze nasce all’interno di un percorso che valorizza il lavoro di giovani professionisti del cinema, coinvolti in tutte le fasi della realizzazione: dalla scrittura alla regia, dal reparto tecnico a quello artistico.

È il risultato di un’esperienza collettiva che mette al centro la formazione sul campo, il confronto creativo e la possibilità di sperimentare linguaggi cinematografici ibridi e attuali.

Con Freeze, iO Donna celebra i suoi 30 anni sostenendo un progetto cinematografico che esalta e dialoga apertamente con i temi affrontati nel corso della sua storia editoriale: amicizia, maternità, tempo, autodeterminazione, desiderio e libertà di scelta.

Tra i partner del progetto anche il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e Nikon.

Il cortometraggio sarà disponibile sul sito di iO Donna a partire dal 28 marzo e prossimamente sugli schermi dei più importanti festival cinematografici nazionali e internazionali.

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