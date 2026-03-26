Per la prima volta in tv da lunedì 30 marzo su DeAJunior (canale 605 di Sky) TRUCCADANCE con Mìmi, il nuovo format che unisce la fantasia del truccabimbi al ritmo della babydance, in onda alle 18.40 dal lunedì al venerdì in esclusiva su DeAJunior, canale 605 di SKY.

(in streaming solo su NOW e disponibile ON DEMAND).

In ogni puntata MÌMi, giovane talent del mondo Zecchino d’Oro, ospita tre piccoli amici nel suo studio coloratissimo per una missione speciale: trasformarsi attraverso il trucco nei protagonisti di uno dei brani più amati dello Zecchino d’Oro.

Che si tratti del Gatto puzzolone, del coccodrillo “come fa?” o di creature fatate, il rito è sempre lo stesso: pennelli alla mano, un pizzico di fantasia e tanta creatività.

Ma il trucco è solo l’inizio! Una volta pronti, “trasformazione completata, la festa è iniziata!”.

Si passa dall’area creativa a quella del movimento, in un vero dancefloor a misura di bambino.

Mìmi e la sua crew scatenano la baby dance ufficiale sulle note del grande successo scelto per la puntata.Il trucco così prende vita: i bambini non eseguono solo i passi, ma si divertono interpretando il loro personaggio.

MÌMI, talent, spesso in coppia con Nartico, è una delle protagoniste di video, programmi e contenuti online del mondo Zecchino d’Oro, come giochi musicali, babydance e challenge.

Oltre a essere presenti sui social, Mìmi e Nartico, girano l’Italia anche con Zecchino d’Oro Family Party, uno show che mixa musica, cartoon e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Insieme a Nartico, Mìmi ha preso parte anche agli speciali di Natale 2025 Rai 1, targati Zecchino d’Oro, condotti da Cristina D’Avena, Topo Gigio e con la partecipazione proprio di Mìmi e Nartico.

zecchinodoro.org

www.antoniano.it

www.antonianobologna.it

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