Il Festival del Saltarello torna con la sua sedicesima edizione e si prepara a vivere uno dei momenti più alti della sua storia: il 9 luglio 2026, nella suggestiva cornice del porto di Giulianova, il celebre Goran Bregović con la sua Wedding and Funeral Band incontrerà il cuore pulsante del festival, l’Orchestra Popolare del Saltarello.

Un dialogo artistico potente e coinvolgente, in cui la grande tradizione balcanica si fonderà con l’energia e l’identità della musica popolare abruzzese, rappresentata da un’orchestra che da anni è simbolo di ricerca, innovazione e valorizzazione delle radici.

Sarà una vera e propria giornata internazionale del folklore, dove i linguaggi musicali si intrecciano e le culture si incontrano, dando vita a uno spettacolo unico e irripetibile, capace di parlare a pubblici diversi e di creare un ponte tra territori, storie e sonorità.

L’Orchestra Popolare del Saltarello, protagonista e anima del Festival, rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama della musica tradizionale italiana, capace di rinnovare il repertorio mantenendone viva l’autenticità e di dialogare con linguaggi musicali diversi, affiancando e accompagnando artisti di ogni genere con grande versatilità e qualità artistica.

L’edizione 2026 si inserisce nel programma del Festival delle Abbazie ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Giulianova, con il patrocinio della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, del GAL Terreverdi Teramane e del Conservatorio di Musica G. Braga di Teramo.

Un appuntamento imperdibile, dove la grande musica internazionale incontra il cuore autentico della tradizione abruzzese.

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