Torna in libreria e fumetteria in una nuova edizione, a partire dal giorno 15 maggio, LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. DAL BIG BANG ALL’ANNO ZERO a cura di Alex Dante.

Dalla creazione dell’universo alla nascita di Agarthi, dalla genesi dell’uomo alla fine di Atlantide, dalla fondazione degli Uomini in Nero al “ritorno” della civiltà, dalle incredibili piramidi egizie al mistero dell’anno zero…

Una lunga cavalcata nella storia impossibile del mondo tracciata dai fumetti di Martin Mystère, creato dalla mente geniale di Alfredo Castelli, affiancata sia da un ricco dossier sulla Storia documentata che da approfondimenti sulle teorie storiche più mysteriose, curiose e improbabili che hanno ispirato le avventure del Detective dell’Impossibile.

Martin Mystère è uno studioso laureato in antropologia alla Harvard University, specializzato in Archeologia alla Sorbona di Parigi, in Storia dell’Arte all’Istituto di Belle Arti a Firenze e in cibernetica applicata al linguaggio al Massachusetts Institute of Technology. Ha indirizzato le sue vaste conoscenze allo studio dei numerosi enigmi (archeologici e d’altro genere) che popolano il mondo.

Il Detective dell’Impossibile (come è stato soprannominato dalla stampa) ha un campo di interessi estremamente ampio che va dall’archeologia alla tecnologia, dalla scienza di confine ai misteri del passato e del presente, dalle curiosità ai trivia, tanto che è stato coniato il termine “mysterioso” per definire gli argomenti di cui si occupa.

Il suo primo libro, Mystère’s Mysteries of the Past, è stato un best seller internazionale. Altrettanta fortuna hanno ottenuto sia i volumi successivi che la sua trasmissione televisiva Mystère’s Mysteries, nota anche al pubblico italiano.

I resoconti delle sue avventure sono stati adattati a fumetti da Alfredo Castelli, suo biografo ufficiale, e pubblicati in esclusiva negli albi intitolatia Martin Mystère, editi da Sergio Bonelli Editore.

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