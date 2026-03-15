Il 19 marzo a Milano nello spazio Cattedrale della Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4 – inizio serata ore 20.00) appuntamento speciale con SPRING PARTY – PRIMAVERA DI VISIONI INDIPENDENTI, evento promosso da RE NUDO e Piccola Accademia di Poesia.

L’ingresso è libero con registrazione obbligatoria al seguente link: https://tinyurl.com/ReNudo-SpringParty

Ospite speciale OMAR PEDRINI, che aprirà la serata.

L’iniziativa nasce come momento di sintesi tra le due realtà promotrici, che condividono l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni e sostenere percorsi espressivi autonomi e consapevoli.

SPRING PARTY – PRIMAVERA DI VISIONI INDIPENDENTI anticipa la terza edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, manifestazione dedicata alla cultura alternativa in programma dall’11 al 14 giugno presso la Fabbrica del Vapore di Milano.

È ufficialmente aperta la Call To Action (CANDIDATI QUI) rivolta agli artisti under 30 provenienti da tutta Italia.

UN FUTURO BIFRONTE è il tema scelto per questa nuova edizione: un invito alle giovani generazioni a interrogarsi sul domani, sospeso tra distopia e utopia, crisi e speranza.

La Call accoglie opere di letteratura e poesia, video, grafica, fotografia, cinema, fumetto, pittura, scultura, teatro, danza e arti visive.

Un concept che si inserisce in continuità con lo spirito originario dei Festival di Re Nudo, storica esperienza promotrice di libertà d’espressione, visione critica e cultura alternativa.

www.renudo.org

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www.piccolaaccademiadipoesia.com

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www.fabbricadelvapore.org

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