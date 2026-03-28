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Davide Van De Sfroos al Lake Sound con la data estiva del Folkedelic Tour

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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C’è un legame speciale che unisce DAVIDE VAN DE SFROOS al LAKE SOUND PARK, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del festival e che negli anni non si è mai interrotta.

Dopo averlo visto calcare in questa prima parte dell’anno i palchi dei principali teatri del Nord Italia (registrando molti sold out) con l’inedita versione dei suoi brani suonati insieme alla Folkestra, DAVIDE VAN DE SFROOS ripartirà in estate con una nuova serie di date e sarà il palco del LAKE SOUND PARK 2026 ad ospitare i festeggiamenti per la data comasca del Folkedelic Tour.

Appuntamento quindi al prossimo 12 luglio negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO).

I biglietti per questo nuovo live show sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Fin dalla prima edizione, l’artista diventato celebre per aver dato voce al territorio e alle sue storie, attraverso un linguaggio autentico e riconoscibile, è stato tra i primi a credere nel LAKE SOUND PARK, accompagnandone la crescita e diventandone negli anni una presenza costante.

Quel palco che ha visto nascere il festival, diventato nel tempo uno dei principali fiori all’occhiello dell’estate lombarda, rappresenta oggi il luogo naturale in cui celebrare questo inedito tour, nel segno di una storia condivisa tra artista e festival.

Questo il calendario aggiornato dell’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK:

9 luglio 2026             FIORELLA MANNOIA
11 luglio 2026           CLAUDIO BAGLIONI
12 luglio 2026           DAVIDE VAN DE SFROOS                              NUOVA DATA
14 luglio 2026            RICCARDO COCCIANTE
16 luglio 2026            COEZ
17 luglio 2026            IL VOLO
18 luglio 2026            “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”
19 luglio 2026            “K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP”
21 luglio 2026            SERENA BRANCALE    
23 luglio 2026            ALFA
24 luglio 2026            MANNARINO
25 luglio 2026             CHARLIE PUTH                                                          
26 luglio 2026            LUCA CARBONI

https://lakesoundpark.it/
https://www.instagram.com/lakesoundpark/
https://www.facebook.com/lakesoundpark

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