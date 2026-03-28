C’è un legame speciale che unisce DAVIDE VAN DE SFROOS al LAKE SOUND PARK, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del festival e che negli anni non si è mai interrotta.

Dopo averlo visto calcare in questa prima parte dell’anno i palchi dei principali teatri del Nord Italia (registrando molti sold out) con l’inedita versione dei suoi brani suonati insieme alla Folkestra, DAVIDE VAN DE SFROOS ripartirà in estate con una nuova serie di date e sarà il palco del LAKE SOUND PARK 2026 ad ospitare i festeggiamenti per la data comasca del Folkedelic Tour.

Appuntamento quindi al prossimo 12 luglio negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO).

I biglietti per questo nuovo live show sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Fin dalla prima edizione, l’artista diventato celebre per aver dato voce al territorio e alle sue storie, attraverso un linguaggio autentico e riconoscibile, è stato tra i primi a credere nel LAKE SOUND PARK, accompagnandone la crescita e diventandone negli anni una presenza costante.

Quel palco che ha visto nascere il festival, diventato nel tempo uno dei principali fiori all’occhiello dell’estate lombarda, rappresenta oggi il luogo naturale in cui celebrare questo inedito tour, nel segno di una storia condivisa tra artista e festival.

Questo il calendario aggiornato dell’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK:

9 luglio 2026 FIORELLA MANNOIA

11 luglio 2026 CLAUDIO BAGLIONI

12 luglio 2026 DAVIDE VAN DE SFROOS NUOVA DATA

14 luglio 2026 RICCARDO COCCIANTE

16 luglio 2026 COEZ

17 luglio 2026 IL VOLO

18 luglio 2026 “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”

19 luglio 2026 “K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP”

21 luglio 2026 SERENA BRANCALE

23 luglio 2026 ALFA

24 luglio 2026 MANNARINO

25 luglio 2026 CHARLIE PUTH

26 luglio 2026 LUCA CARBONI

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