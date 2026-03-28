Il Comune di San Donato Milanese presenta allo Spazio espositivo Cascina Roma dal 2 al 26 aprile 2026 la mostra fotografica di Pier e Sara Spimpolo “L’età in fiore”, curata e organizzata dall’Associazione RE.ALIZE.

L’esposizione propone uno sguardo rinnovato, intimo e coraggioso sulla terza età, restituendole valore, non solo come scrigno di saperi, ma come una fase pienamente vitale dell’esistenza.

Un tempo della vita ricco non solo di memorie ed esperienze, ma anche di passioni e desideri, capace di continuare a generare conoscenza e di contribuire alla crescita dell’individuo e della comunità.

Pier e Sara, padre e figlia uniti dalla stessa passione per la fotografia, danno vita a un dialogo visivo in cui poetiche diverse si incontrano e si completano: da un lato l’ironia pungente e costruita di lui, dall’altro la delicatezza intima e sfumata di lei.

Due sguardi differenti che finiscono per intrecciare un unico racconto, quello di una vecchiaia che non resta in attesa ma vive, che non si spegne ma continua a fiorire.

Nelle loro fotografie gli anziani non appaiono più come “altro da noi”, ma tornano a essere parte del paesaggio umano quotidiano.

Volti, case, memorie e affetti che costruiscono l’identità collettiva del territorio, raccontati senza toni retorici e paternalistici.

Il titolo stesso della mostra, “L’età in fiore”, che a prima vista può sembrare provocatorio, è invece una dichiarazione d’intenti nel voler parlare di vecchiaia con le parole della vita.

Pierangelo e Sara scelgono così di ribaltare l’immaginario più diffuso, proponendo la terza età come una stagione ancora fertile dell’esistenza, piena di senso, energia e possibilità.

In questa stessa prospettiva di incontro con il pubblico, giovedì 2 aprile alle ore 16.30, lo stesso giorno dell’inaugurazione, una delle sale espositive si trasformerà in un piccolo laboratorio di sguardi: Pierangelo e Sara Spimpolo realizzeranno uno shooting fotografico gratuito aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e lasciarsi ritrarre dai due autori.

Un gesto semplice ma simbolico che invita le persone a entrare nella narrazione della mostra.

Il percorso espositivo sarà inoltre accompagnato da un momento di riflessione e dialogo aperto al pubblico. Mercoledì 15 aprile alle 17.30 si terrà infatti una conferenza dedicata al tema “L’età in fiore”, organizzata insieme a tre realtà associative da sempre attive sul territorio di San Donato Milanese: APVE Associazione Pionieri e Veterani ENI, UTE Università della Terza Età e ALTE Associazione di Promozione Sociale La Terza Età

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