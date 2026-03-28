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Mostra fotografica di Pier e Sara Spimpolo: “L’età in fiore”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Alberto-Foto-by-Sara-Spimpolo
Alberto-Foto-by-Sara-Spimpolo

Il Comune di San Donato Milanese presenta allo Spazio espositivo Cascina Roma dal 2 al 26 aprile 2026 la mostra fotografica di Pier e Sara Spimpolo “L’età in fiore, curata e organizzata dall’Associazione RE.ALIZE.

L’esposizione propone uno sguardo rinnovato, intimo e coraggioso sulla terza età, restituendole valore, non solo come scrigno di saperi, ma come una fase pienamente vitale dell’esistenza.

Eugenio-Foto-by-Sara-Spimpolo
Eugenio-Foto-by-Sara-Spimpolo

Un tempo della vita ricco non solo di memorie ed esperienze, ma anche di passioni e desideri, capace di continuare a generare conoscenza e di contribuire alla crescita dell’individuo e della comunità.

Pier e Sara, padre e figlia uniti dalla stessa passione per la fotografia, danno vita a un dialogo visivo in cui poetiche diverse si incontrano e si completano: da un lato l’ironia pungente e costruita di lui, dall’altro la delicatezza intima e sfumata di lei.

Due sguardi differenti che finiscono per intrecciare un unico racconto, quello di una vecchiaia che non resta in attesa ma vive, che non si spegne ma continua a fiorire.

Lucia-allacciate-le-cinture-Foto-by-Pier-Spimpolo
Lucia-allacciate-le-cinture-Foto-by-Pier-Spimpolo

Nelle loro fotografie gli anziani non appaiono più come “altro da noi”, ma tornano a essere parte del paesaggio umano quotidiano.

Volti, case, memorie e affetti che costruiscono l’identità collettiva del territorio, raccontati senza toni retorici e paternalistici.

Il titolo stesso della mostra, “L’età in fiore”, che a prima vista può sembrare provocatorio, è invece una dichiarazione d’intenti nel voler parlare di vecchiaia con le parole della vita.

Pierangelo e Sara scelgono così di ribaltare l’immaginario più diffuso, proponendo la terza età come una stagione ancora fertile dell’esistenza, piena di senso, energia e possibilità.

In questa stessa prospettiva di incontro con il pubblico, giovedì 2 aprile alle ore 16.30, lo stesso giorno dell’inaugurazione, una delle sale espositive si trasformerà in un piccolo laboratorio di sguardi: Pierangelo e Sara Spimpolo realizzeranno uno shooting fotografico gratuito aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e lasciarsi ritrarre dai due autori.

Un gesto semplice ma simbolico che invita le persone a entrare nella narrazione della mostra.

Il percorso espositivo sarà inoltre accompagnato da un momento di riflessione e dialogo aperto al pubblico. Mercoledì 15 aprile alle 17.30 si terrà infatti una conferenza dedicata al tema “L’età in fiore”, organizzata insieme a tre realtà associative da sempre attive sul territorio di San Donato Milanese: APVE Associazione Pionieri e Veterani ENI, UTE Università della Terza Età e ALTE Associazione di Promozione Sociale La Terza Età

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