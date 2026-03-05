12.1 C
Corrado (PD): "Sánchez dice no alla guerra di Trump. La Spagna è dalla parte giusta della storia"

Le minacce di embargo di Trump contro la Spagna confermano che Sánchez ha scelto di stare dalla parte giusta della storia”, dichiara Annalisa Corrado, eurodeputata e componente della segreteria del PD.

La Spagna non si inchina al padrone. Dice no alla guerra, e non lo fa solo a parole. Sanchez, infatti, ha scelto la pace anche investendo sulla decarbonizzazione per liberarsi dai ricatti di dittatori e autocrati. Una scelta vincente: nel 2025 ha raggiunto il 55,5% di elettricità da rinnovabili svincolando il prezzo dell’elettricità da quello del gas e consentendo un taglio profondo delle bollette. Questa è vera sovranità”, prosegue Corrado.

Lo dimostrano i fatti: il PIL spagnolo cresce tre volte più di quello italiano, tra le migliori performance in Europa, a riprova del fatto che pace, autonomia energetica e crescita stanno necessariamente insieme. L’Italia, invece, scivola nell’irrilevanza, ostaggio di scelte fossili e servili e di una destra che rifiuta la transizione e ci condanna alla dipendenza dal gas e dagli sconvolgimenti geopolitici. Difendere Sánchez significa difendere un’Europa libera, autonoma, capace di dire no alla guerra e sì al futuro”, conclude

