Il 31 marzo designazione dei finalisti alla Scuola Holden di Torino

Chiuso il 31 gennaio il bando della 25a edizione, il Premio InediTO – Colline di Torino svela i dati d’iscrizione. Sono 1169 gli iscritti e 1233 le opere in gara nelle otto sezioni rivolte a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica) e per i premi speciali. Il risultato è uno dei migliori del concorso letterario dedicato alle opere inedite in lingua italiana e a tema libero, dopo il boom d’iscrizioni raggiunto nel 2021 (1.249 iscritti e 1.382 opere) durante la parentesi pandemica. 281 le opere iscritte alla sezione Poesia (23%), 430 alla Narrativa-Romanzo (35%), 226 alla Narrativa-Racconto (19%), 29 alla nuova sezione della Graphic Novel (2%), 35 alla Saggistica (3%), 117 al Testo Teatrale (9%), 54 al Testo Cinematografico (4%) e 61 al Testo Canzone (5%). Le sezioni Narrativa-Romanzo e Testo Cinematografico hanno quasi raddoppiato gli iscritti rispetto alla scorsa edizione.

671 gli uomini (57%), mentre 498 le donne (43%). 20 (1,7%) i minorenni (la più giovane Angiolina Vergata del 2015, nata a Catanzaro), che potranno ricevere il premio speciale “InediTO Young” e non hanno pagato la quota d’iscrizione insieme a 36 diversamente abili e 2 non viventi (in totale il 5%). Negli altri premi speciali sono 52 le opere che concorrono a “InediTopic” dedicato all’input grafico della 25a edizione “Questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace” tratto dalla poesia “Al Principe” (in occasione dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini) e illustrato da Francesca Rossetti, 9 a “InediTO IA” realizzate tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (mentre era vietato iscriversi con opere e testi generati da software di intelligenza artificiale nelle varie sezioni del concorso). La maggior parte degli autori hanno un’età compresa tra i 40-50 anni. La più anziana è Franca Garesio del 1938, di Cigliano (AT), mentre tra i non viventi, Giovanni Oldano è nato nel 1924 a Rocca d’Arazzo (AT). 556 sono nati al nord (48%), 272 al centro (23%), 313 al sud (27%). 125 autori sono nati a Torino e in provincia di Torino, mentre 147 risiedono a Torino e in provincia di Torino.

Infine, sono 24 gli iscritti nati all’estero (1 USA, 1 Brasile, 1 Argentina, 2 Colombia, 1 Guinea Equatoriale, 1 Bielorussia, 1 Palestina, 1 Inghilterra, 1 Francia, 1 Spagna, 2 Germania, 2 Olanda, 1 Norvegia, 1 Polonia, 2 Romania, 1 Albania, 1 Croazia, 1 Bosnia-Erzigovina, 1 Macedonia, 1 San Marino), 21 i residenti (1 in Colombia, in Inghilterra, 1 in Irlanda, 2 in Spagna, 5 in Francia, 3 in Belgio, 2 in Germania, 1 in Austria, 3 in Svizzera, 2 in Lussemburgo), 1 nato in Russia e residente in Turchia, 1 nato e residente in Spagna, 1 nato e residente in Austria, 1 nato e residente in Svizzera, che si sono trasferiti per studio o lavoro, per un totale di 49 autori (4%), a conferma dell’internazionalità del premio.

Prossima tappa del premio, che sostiene e accompagna i vincitori verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo, grazie al montepremi di 8.000 euro destinato alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere vincitrici, sarà la designazione dei finalisti che si terrà alla Scuola Holden di Torino, martedì 31 marzo ore 18:30 (ingresso libero), trasmessa anche attraverso una diretta streaming dalla pagina Facebook del premio. Parteciperanno all’evento Margherita Oggero, presidente della Giuria, i giurati torinesi Stefania Bertola e Gigi Roccati, Valerio Vigliaturo, direttore del premio e membro del Comitato di Lettura composto da Riccardo Levi (presidente), Rosanna Frattaruolo, Clara Calavita, Davide Bertelè, Paolo Ferrara, Francesco Halupca e Benedetta Marchiori, impegnati da mesi nella selezione delle opere e dei testi ricevuti, secondo i criteri di valutazione del premio.

Il premio ha ottenuto in passato il contributo e l’alto patrocinato del MIBACT, nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, il sostegno di Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Iren e Aurora Penne. Riceve il patrocinio e contributo in servizi della Città di Torino, il patrocinio di Città di Chieri, Città di Moncalieri, Città di Chivasso, Città Metropolitana di Torino, ANCI Piemonte e del Salone del Libro. Inoltre collabora con Film Commission Torino Piemonte, BITO (Biblioteche Integrate del Torinese), Scuola Internazionale di Comics, Palmosa Fest Festival Nazionale di Arte e Letteratura di Castelvetrano (TP), i festival “La Grande Invasione” di Chieri (TO) e “Chiavi di Lettura” di Chivasso (TO), Accademia dei Folli, Tekla Films e Sorridi Music.

