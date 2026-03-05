“Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervista Antonio Tajani

Stasera “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran e delle ricadute politiche e istituzionali delle scelte adottate in campo internazionale.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della giustizia, con un approfondimento sul referendum.

Infine, il giorno dopo i funerali, si torna a parlare del piccolo Domenico, con un’inchiesta sui punti oscuri della vicenda e gli aggiornamenti legati alle novità emerse dall’incidente probatorio.

Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Angelo Bonelli (AVS), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva) e Vittoria Baldino (M5S).

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia