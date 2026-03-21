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“Canzoni senza click”, il nuovo album di Giuseppe Anastasi

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Giuseppe-Anastasi
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Da ieri venerdì 20 marzo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “CANZONI SENZA CLICK”, il nuovo album di GIUSEPPE ANASTASI.

Canzoni senza click (Giuro srl / Ada Music) è un lavoro intimo, sociale, politico, suonato senza metronomo, dove ogni brano segue solo il tempo che viviamo. In un’epoca in cui tutto è quantizzato, perfetto, iper-prodotto, quest’album è un manifesto musicale di libertà e imperfezione.

Le canzoni sono nate tutte chitarra e voce, nel tentativo di restituire all’ascoltatore quella vibrazione autentica che spesso si perde nel processo digitale.

«Questo album nasce lontano dal rumore digitale e dalla fretta di piacere subito, sceglie la lentezza, l’ascolto, l’imperfezione umana racconta Giuseppe Anastasi Ogni canzone è una piccola resistenza all’algoritmo, una storia che non cerca numeri ma connessioni reali. Qui la musica non scorre: respira. Ti guarda negli occhi. Nove canzoni, nove emozioni differenti. Mi sono preso il giusto tempo per realizzarlo insieme a Valerio Marchetti e Stefano Pettirossi, e adesso prendetevene un po’ anche voi per ascoltarlo».

Copertina-album_
Copertina-album_

Il disco contiene 9 tracce, tra cui brani acustici, momenti strumentali e testi che raccontano la vita, la società, la paura del futuro, ma anche la speranza che il tempo possa riservare cose positive.

Questa la tracklist di “Canzoni senza click”:

  1. Alzati
  2. Non mi dire mai la verità
  3. Navigo a vista
  4. Neruda
  5. Figlia degli dei
  6. Zanzare
  7. La ballata del sorce
  8. Giulietta e Romeo 2.0
  9. Titoli di coda

Registrato e mixato al Groove studio di Terni da Stefano Pettirossi e masterizzato al Forward Studio di Grottaferrata da Carmine Simeone, “Canzoni senza click” è stato prodotto artisticamente da Valerio Marchetti, produttore esecutivo di Giuro srl.

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