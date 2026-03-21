Con l’arrivo della primavera tornano anche le allergie stagionali, un fenomeno che ogni anno interessa milioni di persone e che può incidere significativamente sulla qualità della vita quotidiana.

Pollini di alberi, graminacee ed erbe spontanee che sempre più precocemente e per periodi più lunghi, iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo, causando sintomi come starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie.

Per sensibilizzare la popolazione e promuovere una corretta gestione delle allergie respiratorie, Federasma e Allergie ODV diffonde oggi, in occasione del primo giorno di primavera, un decalogo di consigli utili per affrontare la stagione dei pollini in modo consapevole e sicuro.

Le allergie non devono essere sottovalutate: riconoscere i sintomi, seguire correttamente le terapie prescritte e adottare alcune semplici precauzioni può fare una grande differenza nel controllo della malattia e nella prevenzione delle riacutizzazioni.

Il decalogo di Federasma e Allergie ODV per affrontare le allergie primaverili

Conoscere la propria allergia

Effettuare una diagnosi allergologica precisa è il primo passo per gestire correttamente i sintomi. Seguire la terapia prescritta dallo specialista

Non sospendere o modificare i farmaci senza consultare il medico. Monitorare il calendario dei pollini

Informarsi sulla concentrazione pollinica nella propria area aiuta a prevenire l’esposizione nei giorni più critici. (https://pollnet.isprambiente.it/) Limitare l’esposizione nelle ore di maggiore concentrazione di pollini

In genere le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio. Arieggiare la casa negli orari più favorevoli

Preferibilmente la sera o dopo la pioggia, quando la concentrazione di pollini nell’aria è più bassa. Utilizzare occhiali da sole e mascherine quando necessario

Possono contribuire a ridurre il contatto diretto con i pollini. Lavare frequentemente mani, viso e capelli

Aiuta a rimuovere i pollini accumulati durante la giornata. Prestare attenzione agli ambienti domestici

Pulire con regolarità e utilizzare, se possibile, sistemi di filtrazione dell’aria, l’utilizzo di zanzariere può essere utile per ridurre l’ingresso dei pollini quando si aprono le finestre. Non sottovalutare i sintomi respiratori

In presenza di tosse persistente, respiro sibilante o difficoltà respiratorie è importante consultare il medico. Rivolgersi sempre allo specialista allergologo

Solo una valutazione specialistica può definire il percorso diagnostico e terapeutico più appropriato.

“La primavera è una stagione attesa e amata, ma per molte persone coincide con il ritorno delle allergie respiratorie,” afferma Mario Picozza, Presidente di Federasma e Allergie ODV. “È fondamentale che i pazienti non sottovalutino i sintomi e imparino a gestire la propria allergia in modo consapevole. Una diagnosi corretta, l’aderenza alla terapia e alcune semplici precauzioni quotidiane possono ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla qualità della vita. Il nostro obiettivo è promuovere informazione e prevenzione affinché chi soffre di allergie possa vivere la primavera con maggiore serenità e sicurezza.”

Federasma e Allergie ODV è da anni impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione della salute delle persone con patologie allergiche e respiratorie, attraverso attività di informazione, sensibilizzazione, supporto ai pazienti e alle loro famiglie promuovendo e sostenendo iniziative volte alla tutela dei loro diritti e al miglioramento della loro qualità della vita presso le istituzioni nazionali, regionali e locali.

Per maggiori informazioni:

www.federasmaeallergie.it

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