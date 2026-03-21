Con l’arrivo della primavera tornano anche le allergie stagionali, un fenomeno che ogni anno interessa milioni di persone e che può incidere significativamente sulla qualità della vita quotidiana.
Pollini di alberi, graminacee ed erbe spontanee che sempre più precocemente e per periodi più lunghi, iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo, causando sintomi come starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie.
Per sensibilizzare la popolazione e promuovere una corretta gestione delle allergie respiratorie, Federasma e Allergie ODV diffonde oggi, in occasione del primo giorno di primavera, un decalogo di consigli utili per affrontare la stagione dei pollini in modo consapevole e sicuro.
Le allergie non devono essere sottovalutate: riconoscere i sintomi, seguire correttamente le terapie prescritte e adottare alcune semplici precauzioni può fare una grande differenza nel controllo della malattia e nella prevenzione delle riacutizzazioni.
Il decalogo di Federasma e Allergie ODV per affrontare le allergie primaverili
- Conoscere la propria allergia
Effettuare una diagnosi allergologica precisa è il primo passo per gestire correttamente i sintomi.
- Seguire la terapia prescritta dallo specialista
Non sospendere o modificare i farmaci senza consultare il medico.
- Monitorare il calendario dei pollini
Informarsi sulla concentrazione pollinica nella propria area aiuta a prevenire l’esposizione nei giorni più critici. (https://pollnet.isprambiente.it/)
- Limitare l’esposizione nelle ore di maggiore concentrazione di pollini
In genere le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio.
- Arieggiare la casa negli orari più favorevoli
Preferibilmente la sera o dopo la pioggia, quando la concentrazione di pollini nell’aria è più bassa.
- Utilizzare occhiali da sole e mascherine quando necessario
Possono contribuire a ridurre il contatto diretto con i pollini.
- Lavare frequentemente mani, viso e capelli
Aiuta a rimuovere i pollini accumulati durante la giornata.
- Prestare attenzione agli ambienti domestici
Pulire con regolarità e utilizzare, se possibile, sistemi di filtrazione dell’aria, l’utilizzo di zanzariere può essere utile per ridurre l’ingresso dei pollini quando si aprono le finestre.
- Non sottovalutare i sintomi respiratori
In presenza di tosse persistente, respiro sibilante o difficoltà respiratorie è importante consultare il medico.
- Rivolgersi sempre allo specialista allergologo
Solo una valutazione specialistica può definire il percorso diagnostico e terapeutico più appropriato.
“La primavera è una stagione attesa e amata, ma per molte persone coincide con il ritorno delle allergie respiratorie,” afferma Mario Picozza, Presidente di Federasma e Allergie ODV. “È fondamentale che i pazienti non sottovalutino i sintomi e imparino a gestire la propria allergia in modo consapevole. Una diagnosi corretta, l’aderenza alla terapia e alcune semplici precauzioni quotidiane possono ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla qualità della vita. Il nostro obiettivo è promuovere informazione e prevenzione affinché chi soffre di allergie possa vivere la primavera con maggiore serenità e sicurezza.”
Federasma e Allergie ODV è da anni impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione della salute delle persone con patologie allergiche e respiratorie, attraverso attività di informazione, sensibilizzazione, supporto ai pazienti e alle loro famiglie promuovendo e sostenendo iniziative volte alla tutela dei loro diritti e al miglioramento della loro qualità della vita presso le istituzioni nazionali, regionali e locali.
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