Buon compleanno Radio Monte Carlo: 60 anni di musica

Il 6 marzo 2026 Radio Monte Carlo compirà 60 anni.

60 anni di una storia costellata di successi, primati, sfide vinte, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della consacrazione con il format che conosciamo oggi, quello della radio che trasmette una musica che fa sognare, commuovere, ricordare insieme ai successi attuali, sempre con un occhio di riguardo per le produzioni meno inflazionate.

Basti pensare che artisti come Lana Del Rey, Mario Biondi, Michael Bublé e l’indimenticabile Amy Winehouse sono stati lanciati in Italia proprio grazie all’attenzione che Radio Monte Carlo riserva da sempre alla ricerca musicale, alla costante scoperta di nuovi suoni e talenti ancora poco conosciuti. I contenuti, che spaziano dall’arte alla cultura, dalla moda al design, hanno fatto assurgere il nome di Radio Monte Carlo a sinonimo di classe, stile ed eleganza.

Il palinsesto dell’emittente – guidata dal direttore Stefano Bragatto – è molto amato dagli ascoltatori che con grande fedeltà seguono ogni giorno Laura Ghislandi e Max Parisi, Monica Sala, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù, Rosaria Renna e Filippo Firli, Andrea Munari, Isabella Eleodori e Alberto Davoli, Chiara Lorenzutti, Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, Maurizio Di Maggio, Nick the Nightfly, Erina Martelli, Stefano Gallarini, Marco Porticelli, Silvia Notargiacomo, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini, Maggie Charlton.

La giornata di venerdì 6 marzo presenterà una programmazione speciale sia dal punto di vista delle conduzioni che alterneranno voci di oggi e di ieri, con ospiti e amici di Radio Monte Carlo che si susseguiranno per porgere gli auguri alla loro emittente preferita, sia da quello della veste musicale e sonora, tra jingle, sigle dei programmi, interviste esclusive tratte dall’archivio di Radio Monte Carlo.

Venerdì sera, Radio Monte Carlo festeggerà al Blue Note di Milano con degli ospiti d’eccezione tra cui 60 fortunatissimi ascoltatori che, aggiudicandosi il contest in onda, avranno il privilegio di accedere a un evento nell’evento. Una serata strettamente privata dove Mario Biondi e gli Incognito si uniranno a Nick the Nightfly per una jam session irripetibile.

L’intera giornata sarà raccontata attraverso i canali social della radio.

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia