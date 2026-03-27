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Aviaria: Primo caso umano, in Lombardia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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AVIARIA-RETT.
AVIARIA-RETT.

Aviaria: Primo caso umano, in Lombardia

Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano, Direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it. commenta:   Questo episodio conferma quanto sia centrale oggi la sorveglianza globale delle malattie infettive.

I virus influenzali di origine aviaria, come l’H9N2, sono osservati speciali proprio per la loro capacità di mutare e, in alcuni casi, adattarsi all’uomo. In questo caso specifico, però, parliamo di un’infezione importata e in un soggetto fragile, quindi in un contesto clinico ben definito. 

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fabrizio_pregliasco.j.

Non ci sono elementi che facciano pensare a un rischio immediato per la popolazione, ma è corretto utilizzare questi eventi come occasione per rafforzare i sistemi di allerta precoce e la preparedness (preparazione).

La lezione che abbiamo imparato negli ultimi anni è che anticipare è fondamentale: identificare rapidamente, isolare se necessario e monitorare i contatti.

Resta quindi un caso sotto controllo, ma anche un promemoria dell’importanza di non abbassare la guardia nei confronti delle zoonosi emergenti.”

L’Osservatorio VirusRespiratori è reso possibile grazie al supporto incondizionato di Chiesi Italia, CSL Seqirus e GlaxoSmithKline.

www.voxcompany.it

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