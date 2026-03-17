Agenti di Mimmo Sorrentino. 30 e 31 marzo all’Elfo Puccini

30 / 31 marzo, ore 20 | sala Fassbinder, Teatro Elfo Puccini

Agenti

scritto e diretto da Mimmo Sorrentino

con Luisa Monte, Giuseppe Gazzitano, Andrea Natile, Vincenzo De Stefano, Cesare Aprile, Maikol Bucci, Philip Taormina, Francesca Di Lisio, Gioacchino Gusciglio

disegni scenici Bruno Oliviero

produzione Teatroincontro

Lunedì 20 e martedì 31 marzo approda all’Elfo Puccini AGENTI, spettacolo scritto e diretto da Mimmo Sorrentino, che vede protagonisti nove agenti della polizia penitenziaria del carcere di Vigevano. Prodotto da Teatroincontro, rientra nel progetto Educarsi alla Libertà patrocinato dal Ministero della Giustizia e dal Mibact.

Nove agenti di polizia penitenziaria portano in scena la loro Iliade. Il campo di battaglia però non è la pianura davanti alle porte di Troia, ma il carcere. E non c’è un fato onnisciente o divinità di parte a sovrastare e dirigere il conflitto. Qui achei e troiani si trovano a vivere mischiati nello stesso luogo. Il cavallo di Ulisse bussa alle porte ogni minuto. È una guerra nascosta, ignota alla società civile, con le sue vittime. 90 suicidi tra i detenuti e 9 tra gli agenti di polizia penitenziaria nel solo 2024. Ma nel numero andrebbe aggiunto anche i vari tentativi di suicidi sventati. In guerra si muore e delle volte ci si salva.

I nove agenti di polizia penitenziaria impegnati nello spettacolo raccontano l’umanità necessaria perché il conflitto non si trasformi in carneficina e resti nell’alfabeto dell’epica, inventata per rendere umano ciò che si fa fatica a chiamare tale. Raccontano la solitudine di chi si trova a lavorare in una Babele di incomprensioni, non solo linguistiche. La solitudine della carenza. Raccontano ciò che non vediamo, ciò che non sappiamo, ma che ci riguarda. A ognuno personalmente. E in questo ri-guardarci ci ri-scopriamo, grazie a loro, agenti del vivere, participi plurali dell’agire e del guidare, come indica il verbo da cui il titolo proviene, dal latino agere.

A intrecciare le loro storie sono i detenuti con cui hanno a che fare e che vediamo tramite i racconti degli stessi agenti. Il Poeta che tenta il suicidio perché incuriosito più dalla morte che dalla vita. Faccia di luna che è una donna nata nel corpo di un uomo. L’Assassino di cui tutti hanno paura perché ha elevato il male a sua religione. Figlio di puttana che pensa di essere il secondo marito di Santa Lucia. Il cinese che prova ad arrangiarsi e spera di diventare ‘influenza’ (influencer) quando uscirà di galera. Il dolore di queste anime condannate tocca nel profondo chi si occupa di loro provocando dei cambiamenti nelle loro vite e sono lo scheletro narrativo delle storie, perché è attraverso di esse che le storie degli agenti si intrecciano.

E poi c’è il carcere, con le sue razionali contraddizioni. La guardia sul muro di cinta. Le scorte. Le cariche. Le perquisizioni. Le azioni eroiche e meschine. Dove si è sempre sulla zona di confine tra l’essere umani e l’essere disumani e bisogna continuamente scegliere. Scelta che stressa in maniera inenarrabile la vita delle persone se chiamate a lavorare nel luogo della cattività.

Teatro Elfo Puccini, sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33, Milano – Orari: lunedì e martedì ore 20 Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

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