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“È sempre Cartabianca”, le conseguenze della situazione in Medio Oriente

Davide Falco
By Davide Falco
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bianca-berlinguer
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In prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca” il programma Videonews di Bianca Berlinguer, ampio spazio alle conseguenze economiche della situazione in Medio Oriente con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran.

Gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas stanno avendo grandissime ripercussioni su diesel e benzina, con conseguenti difficoltà delle famiglie italiane.

Nel frattempo, si avvicina il voto per il referendum sulla giustizia con i leader della maggioranza e dell’opposizione che scendono in campo e si preparano al rush finale.

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