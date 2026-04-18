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Festival del verde, a Torino dal 4 maggio

Davide Falco
By Davide Falco
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Dal 4 al 24 maggio a Torino e area metropolitana tre settimane dedicate alla biodiversità urbana

Oltre 80 location coinvolte tra nuove aperture straordinarie, visite guidate, incontri, laboratori, talk e attività nelle scuole della città 

Al centro anche autori e libri con il Salone del Libro OFF, il ritorno atteso delle aperture dei giardini di Verde Svelato e la nuova edizione di FLOR, gratuita, al Parco del Valentino

Tutta la programmazione del Festival del Verde è consultabile al sito

www.festivalverde.it 

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