Rho celebra l’81° anniversario dalla Liberazione

Un ricordo di ogni partigiano rhodense; la memoria della seconda Resistenza, quella messa in atto dagli IMI, Internati militari italiani; il racconto di quanto avvenne qui in città nei concitati momenti della Liberazione il 26 aprile 1945.

In occasione di questo 25 aprile, a 81 anni dalle giornate che portarono alla fine del regime nazifascista, il Comune di Rho e ANPI Rho vogliono rimarcare la necessità di dire grazie a coloro che hanno saputo difendere i valori democratici con il loro impegno concreto.

Il presidente di ANPI Rho, Mario Anzani, ha aggiornato l’opuscolo andato esaurito nel 2025, ricordando i tanti caduti per la libertà (a partire dai Martiri fucilati dai fascisti a Robecchetto) e, con loro, tutti i partigiani e le partigiane di Rho. Nella riedizione di quest’anno sono stati apportati alcuni aggiornamenti e si è aggiunto un capitolo relativo all’altra Resistenza degli Internati militari rhodensi.

“Per non dimenticare – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani e Mario Anzani – Per riaffermare, a 81 anni dalla Liberazione, il valore dell’antifascismo quale radice della nostra Repubblica e quale antidoto a ogni concezione autoritaria della politica, alla discriminazione e alla sopraffazione, quale monito a ripudiare la guerra, a perseguire la giustizia sociale, la pace, la dignità umana. La Liberazione dal giogo nazifascista costò lacrime e sangue. Anche la nostra città pagò un duro prezzo”.

Sabato 25 aprile la cerimonia prenderà il via con la messa delle ore 9.00 celebrata nella Chiesa Prepositurale di San Vittore dal prevosto monsignor Norberto Donghi.

Alle ore 9.45 verrà inaugurata la mostra “25 aprile 1945. L’insurrezione e la Liberazione. L’Italia insorgeva per la Libertà. Per risorgere nella pace, nella democrazia e nella giustizia sociale” che rimarrà esposta in Piazza San Vittore fino alle ore 18.00. In questa occasione verrà distribuito l’opuscolo ANPI Rho “Nella ricorrenza del 25 aprile Rho ricorda e onora la Resistenza partigiana e l’altra Resistenza degli Internati militari“.

A partire dalle ore 10.00 prenderà il via il corteo che da piazza San Vittore si snoderà lungo le vie Madonna, Martiri della Libertà, per arrivare al cimitero di corso Europa dove si renderà omaggio ai Caduti delle guerre, al Sacrario dei partigiani e al Monumento alla Resistenza. E poi ancora in via De Amicis fino a Piazza Visconti, dove si svolgerà l’alzabandiera. Dopo avere reso omaggio ad Agostino Casati davanti alla lapide che lo ricorda, nell’omonimo largo, in piazza San Vittore si terranno i discorsi celebrativi e la cerimonia, fin dall’inizio accompagnata dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale, si chiuderà con i canti di alcuni alunni di scuola media preparati dalla professoressa Ilaria Alfano.

Domenica 26 aprile alle ore 10.00 partirà da piazza Visconti una biciclettata diretta al cimitero militare angloamericano di Trenno proposta da Fiab Milano – Ciclobby in collaborazione con Comune di Rho e ANPI. Per la “Pedalata per la libertà” occorre prenotarsi al link https://www. andiamoinbici.it/show/ pedalata-per-la-liberta-2. Informazioni scrivendo a rhobybike@gmail.com. A organizzare l’evento è l’assessora alla Cultura Valentina Giro.

Sempre domenica 26, alle ore 17.00, al Teatro Civico di piazza Jannacci, l’oratorio civile per voci recitanti e fisarmoniche ”Quali tempi sono questi”, a cura di ANPI Rho, ADR Musica e Teatro dell’Armadillo. Ingresso gratuito su prenotazione.

Da un’idea di Marco Pisoni e Massimiliano Mancia, lo spettacolo vede Sabina Villa come regia e voce narrante, in scena Manuela Lucchini e Simone Restuccia. Alle fisarmoniche digitali Patrizio Castelli e Sergio Scappini. Intreccia teatro e musica per rendere omaggio a donne e uomini che, resistendo all’oppressione nazifascista, hanno reso possibile la nascita della Repubblica. Non una semplice commemorazione, ma un tempo di memoria attiva, capace di interrogare il presente e di restituire alla parola “Liberazione” la sua forza civile, etica e politica.

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